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В Гомеле состоится дискуссия «Система образования и мова»

  • 13 сентября 2017, 14:30
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16 сентября в рамках проекта «Городские собрания ГДФ» состоится дискуссия, посвященная белорусскому языку в системе образования.

Экспертами выступят молодые родители Юлия Сивец и Николай Бенько. Гости поделятся своей историей и расскажут, что делать родителям и детям, которые хотят учиться на белорусском языке.

Организаторы приглашают заинтересованных в образовании, белорусском языке и культуре в эту субботу в 18.00 в арт-пространство «Ковчег» (Победы 2а, 2 этаж). Вход свободный, желательна предварительная регистрация.

Отметим, что обучение на белорусском дошкольникам предлагает только ясли-сад № 160. В этом году в Гомеле также был открыт белорусскоязычный класс в Гимназии № 36 им. И.Мележа. Почему в детских садах не учат на белорусском еще в 2016 году разбиралась глава ТБМ Алеся Авласевич. Согласно исследованию основными причинами стали отсутствие возможностей (воспитателей, помещения, литературы) и родительского запроса.


gomel.today
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Люди в материале: Юлия Сивец (14), Николай Бенько (15)

Места: Гомель (20242)

Метки: Афиша (1615), Гражданское общество (1761), Главное (5308)

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