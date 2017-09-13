Гомельские таможенники изъяли у украинца BMW X5

Житель Киевской области был задержан в пункте пропуска «Новая Гута»: он хотел выехать из Беларуси на автомобиле, которые ранее был ввезен в нашу страну другим человеком.

— Передача права пользования иностранным автомобилем, ввезенным одним гражданином на территорию Евразийского экономического союза, без соблюдения установленного законодательством порядка другому запрещена. Такая передача допускается только при условии декларирования автомобиля и уплаты необходимых платежей, а также с разрешения таможенного органа для его вывоза в случае невозможности осуществить такое перемещение декларантом по объективной причине, — сообщили в пресс-службе Гомельской таможни.

Сумма неуплаченных таможенных платежей составила около 44 000$.

BMW X5 2014 года выпуска изъят. По данному факту начаты административные процессы.