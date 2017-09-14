Прямиком из Милана. В Гомеле открылся магазин итальянской обуви и сумок «Savini»

В начале осени гомельских модниц ждал приятный сюрприз: в нашем городе открылся магазин итальянской обуви и сумок «Savini». Тот, кто хоть раз сталкивался с этой обувью, никогда не станет отрицать очевидный факт: итальянские бренды отличаются отменным качеством и оригинальным дизайном.













В магазине «Savini» представлено около 80 моделей от всемирно известных брендов. Среди них Giovani Fabiani, Alberto Zago, Luca Grossi, Guglielmo Rotta, Vic Matie, VittorioVirgili и Barracuda. Здесь отдают предпочтение классической обуви, но необычный дизайн придется по вкусу как юным кокеткам, так и бизнес-леди.









В Италии ответственно относятся к пошиву обуви, и даже в повседневных моделях избалованная модница будет чувствовать себя в центре внимания. Задача № 1 качественной обуви — подчеркнуть все достоинства ног, не лишая женщину комфорта при движении.









Руководство гомельского магазина «Savini» дважды в год посещает выставку в Милане, лично выбирает новинки сезона, проверяет на удобство и только после этого оформляет заказ на индивидуальный пошив коллекции, которая лишь спустя несколько месяцев оказывается на гомельской витрине.





Цены на коллекцию 2017-2018 годов варьируются от 300 до 1200 рублей. Цена хоть и высокая, но «сносу этой обуви не будет», заверяют в магазине.





Ни для кого не секрет, что женская страсть к обуви не знает границ. Но ничуть не меньше девушки любят сумки. Именно поэтому в «Savini» можно приобрести аксессуары итальянского производителя Cromia. Кожаная сумка с уникальным дизайном подчеркнет индивидуальность и станет ярким дополнением модного образа. Цены на сумки стартуют от 340 рублей.













В конце сентября — начале октября ассортимент магазина расширится: в продажу поступят эксклюзивные зонты премиум-класса Pasotti.





Для постоянных покупателей в «Savini» предусмотрена дисконтная программа. Уже со второй покупки цена в чеке снизится на 3%, через 5 покупок скидка достигнет 5%, а через 7 можно сэкономить, соответственно, все 7%. Тут же можно приобрести подарочный сертификат на любую сумму.









Об Италии в магазине напоминает не только ассортимент продукции. Тут же покупателям предложат настоящий итальянский кофе. А для самых первых клиентов руководство приготовило небольшой сюрприз, суть которого решили не разглашать, чтобы сохранить интригу.



