Дело гомельских таможенников. «Вывозили в лес и требовали общак»

Практически в полном составе в наручниках оказались два отдела таможни — оперативно-поисковый и по борьбе с контрабандой.

Суд Центрального района Гомеля продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников Гомельской таможни и представителей частных фирм — всего 18 человек. Таможенников обвиняют в получении взяток за пропуск через границу грузов без документов. Предпринимателей — в даче взяток.

Среди фигурантов дела — старшие оперуполномоченные, начальник отдела по борьбе с контрабандой, а также руководители и работники частных предприятий, индивидуальный предприниматель, официантка придорожного кафе.

Задержание производили сотрудники Комитета госбезопасности 3, 9 и 10 февраля 2016 года. Практически в полном составе в наручниках оказались два отдела таможни — оперативно-поисковый и по борьбе с контрабандой.

Рассмотрение дела началось 28 июля. Только на оглашение обвинения ушло четыре заседания. Сейчас в суде продолжается допрос обвиняемых.

«Пропускали за взятки фуры с арбузами — в декабре!»

Дело гомельских таможенников, начиная с их задержания в феврале, не афишировалось в прессе. КГБ, который и «взял в плен» два отдела таможни, не выступал с бравыми отчетами «задержали, пресекли, разоблачили». Родственники обвиняемых твердят, что в деле масса нарушений и подтасовок. Они пишут жалобы в прокуратуру, Администрацию президента, но петиции спускаются обратно в Гомель «для рассмотрения по существу».

«Это просто цирк! Один дает показания, что брал взятки за пропуск фур с арбузам — и это в декабре! Суд молчит, как будто так и надо. На уточняющие вопросы обвиняемый замечает, что, может, это было и не в декабре, может, это были и не арбузы. И так всё обвинение построено!» — возмущаются родственники.

Они насторожены поведением судьи. «Не дает адвокатам слова сказать, вопросы, которые они задают, и ответы, которые они получают — перефразирует. Какой вариант идет в протокол — мы не знаем», — делятся собеседники. Судье был заявлен отвод, но, посовещавшись полтора часа, суд отклонил это заявление.

На процессе также шла речь об условиях содержания задержанных в СИЗО КГБ в Минске.

«Обвиняемый отвечает, что действительно спал на полу в камере, впрочем, как и многие наши ребята. Туалета не было, вместо него ведро. Но это не считается каким-либо нарушением, давлением или ущемлением человеческого достоинства. Судья отметил, что 70 лет назад это было нормой в нашем обществе. Но 70 лет назад было нормой всех обвиняемых спустить в подвал, и всем — пулю в затылок. Мы что, возвращаемся в то время, когда анонимки соседа достаточно для получения 20 лет лагерей или расстрела?» — возмущаются родственники.

Они говорят, что обвинение сплошь состоит из белых пятен и написано как под копирку: «В неустановленное время, неустановленное лицо, на неустановленном автомобиле дал взятку за беспрепятственный провоз через белорусско-российскую границу... И такое дело, шитое белыми нитками, причем очень небрежно, суд принимает к рассмотрению».





У родственников обвиняемых сложилось впечатление, что прокуратура, направляя такое дело в суд, «поверило на слово сотрудникам КГБ».

На действия сотрудников КГБ родственники написали много жалоб, но все они вернулись из Минска в Гомель и не были приняты во внимание.

«Вывозили в лес, требовали сдать общак»

Родственники обвиняемых обращают внимание, что за несколько месяцев пристального наблюдения за работой таможенников спецслужбы с поличным не взяли никого. А началось всё с одного бывшего таможенника, который занялся распространением наркотиков, за что его и задержал КГБ. После этого он стал главным свидетелем в деле о взятках на Гомельской таможне. Несмотря на сотрудничество со следствием, за наркотики его осудили на семь с половиной лет.

Сейчас он обвиняемый и по делу о взятках. И даже более... Ему инкриминируется роль организатора (ч. 3 ст. 430 УК). Бывший сотрудник таможни теперь сидит в одной клетке с некогда коллегами.





В нескольких обращениях в Администрацию президента родственники бывших таможенников подробно рассказывают о событиях февраля-2016, когда их родных задержали сотрудники КГБ.

«Нам не вручили копий протоколов осмотра помещений, изъятий вещей и документов. Забрали все деньги. Одним родственникам, которые только продали квартиру, полученную в наследство после смерти матери, так и не удалось вернуть назад задержанные деньги. Хотя документы, подтверждающие законность и время сделки, были переданы в УКГБ по Гомельской области, и в КГБ РБ, и в Генеральную прокуратуру. Получается что при "удачном" для КГБ раскладе деньги будут конфискованы как полученные за взятки», — говорится в обращении в Администрацию президента.

Родственники бывших таможенников рассказывают, что сотрудники КГБ «искали некий общак, но, насколько мы знаем, не нашли».

«Ну, как искали? Шантаж, угрозы, физическое и психологическое давление. Кого-то вывозили в лес, угрожали, требовали сказать, где хранится общак. Как будто бандитский сериал, а не процессуальные действия в рамках уголовного дела. Их били, надевали на голову мешок или капюшон, заставляли стоять на растяжке, угрожали отобрать квартиру, детей... Говорили "у нас всё схвачено, ты ничего не добьешься, нам дана команда посадить, чего ты выпендриваешься, всё равно будешь сидеть". Так выбивались признательные показания. Раз уж других не было», — пересказывают собеседники текст обращения в Администрацию президента.

По их словам, из прокуратуры Гомельской области, куда писались жалобы на нарушение закона со стороны сотрудников КГБ, пришел формальный ответ, а сами жалобы были перенаправлены в... КГБ.

«Безнаказанность стала визитной карточкой сотрудников КГБ»

«Один формализм, не было проверено ни одного из изложенных в обращении фактов, тем самым показывая, что бороться с системой у задержанных не получится. Ложь пропитала сотрудников УКГБ насквозь, а безнаказанность стала их визитной карточкой. Мы не спорим, что, возможно, кто-то по этому делу заслуженно привлекается к уголовной ответственности, но в любом случае это должно быть доказано. Имеющиеся на сегодняшний день технические средства позволяют зафиксировать факт правонарушений. Большая часть задержанных не признает вину, несмотря на оказываемое давление для дачи нужных показаний», — обращают внимание родственники.

После формальных отписок из всех инстанций, после увиденного на судебных заседаниях они приходят к выводу, что «человек у нас — никто, силовики могут творить ужасные вещи безнаказанно».

«Может, на фоне других громких дел, как было с Ошмянской таможней, сотрудники комитета нашей области решили не отставать и под шумок повторить сценарий своих коллег?» — задумываются родственники.