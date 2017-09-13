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Не пропустила: на улице Б. Хмельницкого в Гомеле столкнулись два автомобиля

  • 13 сентября 2017, 11:48
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На улице Б. Хмельницкого в Гомеле столкнулись Toyota и Жигули.

Примерно в 20.30 вчера 22-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем Toyota, двигалась по ул. Б. Хмельницкого в направлении улицы Мележа. При осуществлении маневра «разворот» она не предоставила преимущества в движении автомобилю ВАЗ-21074 под управлением 54-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. 

В результате происшествия водитель ВАЗа и 28-летняя девушка-пассажир Toyota получили телесные повреждения. Мужчину после осмотра и оказания медицинской помощи учреждении здравоохранения отправили домой, девушку — госпитализировали во 2-е хирургическое отделение Гомельской областной больницы.


Дарья Стрельченко, Гомельские ведомости
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Места: Гомель (20236)

Метки: Авто (4390), Происшествия (10813)

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