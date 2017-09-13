Абоненты «Атлант Телекома» остались без интернета

Вчера на официальном сайте «Анлант Телеком» появилась информация, что вечером 12 сентября будет отсутствовать доступ к интернету и другим услугам из-за повреждения оптической линии. Однако восстановительные работы затянулись.

Сегодня утром интернет так и не появился. В контакт-центре по номеру 150 девушка-бот сообщает, что «в настоящее время по техническим причинам временно не доступны услуги интернета в Гомеле, специалисты уже занимаются решением вопроса».

По неофициальным данным, интернет у абонентов «Атланта» появится «сегодня до обеда».

Официальный комментарий пока получить не удалось.