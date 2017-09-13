В Гомельской области пособие по безработице получают 2000 человек

В Беларуси в августе выросло среднее пособие по безработице, сообщили в Минтруда. В прошлом месяце выплаты увеличились до 27,9 рубля. Это на 1,4 рубля больше, чем в июле. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах выше всего среднее пособие по безработице и где больше всего получателей этих выплат.

Выше всего среднее пособие по безработице в Гомельской области — 31,37 рубля, а ниже всего — в Гродненской (25,71 рубля).

В каком регионе выше всего размер пособия, и сколько человек его получает регион размер пособия, рублей число получателей, человек Брестская 28,04 2 525 Витебская 27,27 2 377 Гомельская 31,37 2 025 Гродненская 25,71 1 338 Минск 26,14 1 155 Минская 28,13 1 549 Могилевская 27,13 1 338 по стране 27,92 12 307

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Лидирует по числу получателей пособия по безработице Брестская область — 2525 человек. Меньше всего их в Гродненской и Могилевской областях — по 1 338 человек. Всего в августе по стране эти выплаты получали 12 307 человек. Для сравнения: месяцем ранее — 13 115 человек.



В Беларуси неоднократно поднимался вопрос, что размер пособия по безработице могут увеличить до бюджета прожиточного минимума. Повышение выплат может коснуться тех, кто потерял работу из-за сокращения численности или штата работников, ликвидации предприятия. Сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет 2 базовые величины.

Однако в конце мая этого года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявила, что в ближайшее время безработным не стоит ждать увеличения пособия.

Министр напомнила, что сейчас в Беларуси обсуждается так называемая страховка от безработицы, которая позволит увеличить размер пособий. До 100% БПМ для тех, кто попал под сокращение или оказался на бирже труда после ликвидации его организации, до 50% БПМ для тех, кто лишился работы по другим уважительным причинам.