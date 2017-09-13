Окнаград 13/09 - 19/09:
Епрофи 11/09 - 17/09:

В Гомельской области пособие по безработице получают 2000 человек

  • 13 сентября 2017, 10:37
  • 341
  • 0



В Беларуси в августе выросло среднее пособие по безработице, сообщили в Минтруда. В прошлом месяце выплаты увеличились до 27,9 рубля. Это на 1,4 рубля больше, чем в июле. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах выше всего среднее пособие по безработице и где больше всего получателей этих выплат.

Выше всего среднее пособие по безработице в Гомельской области — 31,37 рубля, а ниже всего — в Гродненской (25,71 рубля).

В каком регионе выше всего размер пособия, и сколько человек его получает
регионразмер пособия, рублейчисло получателей, человек
Брестская28,04

2 525

Витебская27,27

2 377

Гомельская31,37

2 025

Гродненская25,71

1 338

Минск26,14

1 155

Минская28,13

1 549

Могилевская27,13

1 338

по стране27,92

12 307
Читать полностью:  https://finance.tut.by/news560015.html

Лидирует по числу получателей пособия по безработице Брестская область — 2525 человек. Меньше всего их в Гродненской и Могилевской областях — по 1 338 человек. Всего в августе по стране эти выплаты получали 12 307 человек. Для сравнения: месяцем ранее — 13 115 человек.

В Беларуси неоднократно поднимался вопрос, что размер пособия по безработице могут увеличить до бюджета прожиточного минимума. Повышение выплат может коснуться тех, кто потерял работу из-за сокращения численности или штата работников, ликвидации предприятия. Сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет 2 базовые величины.

Однако в конце мая этого года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявила, что в ближайшее время безработным не стоит ждать увеличения пособия.

Министр напомнила, что сейчас в Беларуси обсуждается так называемая страховка от безработицы, которая позволит увеличить размер пособий. До 100% БПМ для тех, кто попал под сокращение или оказался на бирже труда после ликвидации его организации, до 50% БПМ для тех, кто лишился работы по другим уважительным причинам.


TUT.BY
KSK 13/09 - 13/09:

Места: Гомель (20236)

Метки: Экономика (12685), Область (4491)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


6 элемент 07/09 - 13/09:

Самое читаемое