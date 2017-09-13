В Гомельской области пособие по безработице получают 2000 человек

В Беларуси в августе выросло среднее пособие по безработице, сообщили в Минтруда. В прошлом месяце выплаты увеличились до 27,9 рубля. Это на 1,4 рубля больше, чем в июле.
FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах выше всего среднее пособие по безработице и где больше всего получателей этих выплат.
Выше всего среднее пособие по безработице в Гомельской области — 31,37 рубля, а ниже всего — в Гродненской (25,71 рубля).
|В каком регионе выше всего размер пособия, и сколько человек его получает
|регион
|размер пособия, рублей
|число получателей, человек
|Брестская
|28,04
2 525
|Витебская
|27,27
2 377
|Гомельская
|31,37
2 025
|Гродненская
|25,71
1 338
|Минск
|26,14
1 155
|Минская
|28,13
1 549
|Могилевская
|27,13
1 338
|по стране
|27,92
12 307
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Лидирует по числу получателей пособия по безработице Брестская область — 2525 человек. Меньше всего их в Гродненской и Могилевской областях — по 1 338 человек. Всего в августе по стране эти выплаты получали 12 307 человек. Для сравнения: месяцем ранее — 13 115 человек.
В Беларуси неоднократно поднимался вопрос, что размер пособия по безработице могут увеличить до бюджета прожиточного минимума. Повышение выплат может коснуться тех, кто потерял работу из-за сокращения численности или штата работников, ликвидации предприятия. Сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет 2 базовые величины.
Однако в конце мая этого года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявила, что в ближайшее время безработным не стоит ждать увеличения пособия.
Министр напомнила, что сейчас в Беларуси обсуждается так называемая страховка от безработицы, которая позволит увеличить размер пособий. До 100% БПМ для тех, кто попал под сокращение или оказался на бирже труда после ликвидации его организации, до 50% БПМ для тех, кто лишился работы по другим уважительным причинам.
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