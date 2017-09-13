Окнаград 13/09 - 19/09:
Епрофи 11/09 - 17/09:

На гомельском предприятии нашли подозрительный контейнер, гамма-излучение которого превышало норму в 3,5 раза

  • 13 сентября 2017, 10:17
  • 1199
  • 0



Вчера днем работники «Белсвязьстроя» при уборке складских помещений нашли подозрительный контейнер с колбой внутри, которая могла быть источником ионизирующего излучения. На место происшествия выехало МЧС.

Работники МЧС оцепили территорию и провели замеры радиационного фона. Подозрения подтвердились.

— Показания на поверхности прибора составили 0,7 мкЗв/ч гамма-излучения (превышение нормы в 3,5 раз). Мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 метра от места контейнера не превышала фоновые значения характерные для данной местности, — сообщили в пресс-службе МЧС.


На предприятии заявили, что данное оборудование не используется. Контейнер поместили в специальный ящик, который предназначен для хранения и транспортировки оборудования такого рода.

При проведении повторного замера выяснилось, что мощность не превышает фоновые значения, дезактивация не требуется.


gomel.today
KSK 13/09 - 13/09:

Места: Гомель (20236)

Метки: Происшествия (10813), Главное (5306)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


6 элемент 07/09 - 13/09:

Самое читаемое