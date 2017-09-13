На гомельском предприятии нашли подозрительный контейнер, гамма-излучение которого превышало норму в 3,5 раза

Вчера днем работники «Белсвязьстроя» при уборке складских помещений нашли подозрительный контейнер с колбой внутри, которая могла быть источником ионизирующего излучения. На место происшествия выехало МЧС.

Работники МЧС оцепили территорию и провели замеры радиационного фона. Подозрения подтвердились.

— Показания на поверхности прибора составили 0,7 мкЗв/ч гамма-излучения (превышение нормы в 3,5 раз). Мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 метра от места контейнера не превышала фоновые значения характерные для данной местности, — сообщили в пресс-службе МЧС.





На предприятии заявили, что данное оборудование не используется. Контейнер поместили в специальный ящик, который предназначен для хранения и транспортировки оборудования такого рода.

При проведении повторного замера выяснилось, что мощность не превышает фоновые значения, дезактивация не требуется.