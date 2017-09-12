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В Гомеле на аукцион будут выставлены четыре капитальных строения «Гомсельмаша»

  • 12 сентября 2017, 20:10
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В ближайшее время на аукцион будут выставлены четыре капитальных строения ОАО «Гомсельмаш». Об этом говорится в постановлении совета министров от 7 сентября, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В отношении трех из них уже первые аукционы будут проводиться с понижением цены по сравнению с рыночной стоимостью на 50-80% в зависимости от объекта. Еще одно строение будет безвозмездно передано в республиканскую собственность. 

Также постановлением правительства от 7 сентября № 678 предусматривается реализация с аукциона находящегося в Гомеле капитального строения, принадлежащего ОАО «СТРОЙКОМПЛЕКС».


doingbusiness.by
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