В Гомеле на аукцион будут выставлены четыре капитальных строения «Гомсельмаша»

В ближайшее время на аукцион будут выставлены четыре капитальных строения ОАО «Гомсельмаш». Об этом говорится в постановлении совета министров от 7 сентября, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В отношении трех из них уже первые аукционы будут проводиться с понижением цены по сравнению с рыночной стоимостью на 50-80% в зависимости от объекта. Еще одно строение будет безвозмездно передано в республиканскую собственность.

Также постановлением правительства от 7 сентября № 678 предусматривается реализация с аукциона находящегося в Гомеле капитального строения, принадлежащего ОАО «СТРОЙКОМПЛЕКС».