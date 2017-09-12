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«Грибной челендж» в Гомеле. Социальные сети гомельчан пополнились новыми фотографиями

  • 12 сентября 2017, 16:34
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Грибной сезон можно считать открытым. Такой вывод можно сделать, просмотрев в социальных сетях ленту гомельчан. И стар, и млад побывали в минувшие выходные в лесу и наполнили свои корзины.

«Сильные Новости» прошерстили социальные сети в поисках самых интересных фотографий.









gomel.today
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Места: Гомель (20231)

Метки: Общество (27407)

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