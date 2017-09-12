Начался суд по делу о порче 170 тонн мяса. Обвиняемые — экс-замминистра и гендиректор комбината

12 сентября Гомельский областной суд начал рассматривать дело о порче более 100 тонн мяса на Гомельском мясокомбинате, которое потом продали в магазинах. По данным обвинения, на предприятии не соблюдали условия хранения — мясо было повреждено грызунами. Среди обвиняемых — бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Василий Пивовар.

В деле 10 обвиняемых. Все до суда находились под подпиской, им предъявлены обвинения в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, служебной халатности, бездействии должностного лица. Причиненный ущерб, по данным обвинения, составил около 7 млрд неденоминированных рублей.

Один из обвиняемых — бывший замминистра сельского хозяйства Василий Пивовар, сейчас он безработный. Из руководства гомельского мясокомбината в суде лишь бывший гендиректор, 65-летний Ричард Стефанович. Пятеро обвиняемых — ветврачи. Двое из них работают в прежней должности и сейчас — ветврач гомельского мясокомбината Арсений Скварчевский и начальник гомельской городской ветстанции Игорь Волченков. Среди обвиняемых бывший замдиректора ветнадзора, глава комиссии, направленной в Гомель для мониторинга хранения продукции, Александр Букин (сейчас он менеджер на частном предприятии). Судят также товароведа частного предприятия и расфасовщика.





Первым обвинение зачитали бывшему замминистра сельского хозяйства — директору Департамента ветеринарного и продовольственного надзора. Василий Пивовар обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

— Пивовар имел право контролировать производственный процесс и требовать необходимые документы для проверки качества продукции, — сказал прокурор.

Как стало известно на суде, во время мониторинга в ноябре 2015 года было обнаружено более 170 тонн гнилого мяса. Разговаривая по телефону со Стефановичем, Пивовар дал понять, что запрета на продажу этого мяса не даст.

— Более того, Пивовар соблюдая конспирацию позвонил генеральному директору Гомельского мясокомбината и предупредил о внеплановой проверке. Александр Букин, в свою очередь, не вынес соответствующее предписание об обнаруженных нарушениях на предприятии, и Пивовар подписал доклад о неподтвержденных фактах нарушений хранения мясной продукции на ОАО, — сказал на суде прокурор.





После проверки часть пропавшей продукции (на сумму более 700 млн неденоминированных рублей) была направлена на Оршанский мясокомбинат как сырье для производства консервов. К счастью, продукцию вовремя изъяли сотрудники милиции, и она не попала в продажу.

— Таким образом, бывший замминистра создал условия для множества нарушений и оказал содействие в их сокрытии, несмотря на свою высокую должность, — заявил прокурор. Бывший гендиректор гомельского мясокомбината Ричард Стефанович, по данным прокурора, с января по декабрь 2015 не принял мер и решений, чтобы не допустить порчу мяса — не ограничивал прием скота на убой, морозильные камеры были перегружены, из-за этого своевременно провести дезинфекцию было невозможно.

— В камерах не соблюдались условия хранения. Продукция укладывалась вплотную оборудованию охлаждения. Вовремя не производился ремонт производственных помещений. Мясо хранилось на деревянным помостах, было повреждено грызунами, в их помете.

Начальник управления ветеринарного комитета по с/х и продовольствию облисполкома Алла Лазовская (сейчас работает в областной ветлаборатории) также, по данным прокурора, нарушила свои должностные обязанности — закрывала глаза на непригодную мясную продукцию, которую хранили на гомельском предприятии. Женщина умышленно не принимала мер, чтобы не допустить отгрузку пропавшего сырья, и сообщила в КГК, что обращение о фактах нарушений хранения мяса на предприятии не подтвердилось.





Напомним, что в декабре 2015 года были задержаны первый зампредседателя облисполкома Александр Максименко и директор гомельского мясокомбината Ричард Стефанович, а также несколько сотрудников предприятия, ответственных за качество продукции.

Позже следствие установило, что необеспечение надлежащих условий хранения мясной продукции с мая по декабрь 2015 года привело к ее порче. Мясо не утилизировали, а перерабатывали и продавали.

В отношении бывшего первого зампреда облисполкома в октябре 2016 года уголовное дело, возбужденное по ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), было прекращено из-за отсутствия в действиях чиновника состава преступления. Все обвинения, ранее предъявляемые мужчине — сняты, и в зале суда он отсутствует.

На превью — бывший замминистра сельского хозяйства Василий Пивовар