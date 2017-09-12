ГАИ ищет свидетелей аварии, в которой мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями

31 июля примерно в 17.50 водитель, управляя автомобилем «АУДИ» и двигаясь в крайней правой полосе движения по автодороге «Гомель-Хутор», со стороны улицы Зайцева в направлении улицы Ильича, при осуществлении перестроения в левую полосу движения совершил столкновение с движущимся попутно мотоциклом «КАВАСАКИ».

От столкновения мотоцикл выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся автомобилем «ХУНДАЙ». В результате дорожно-транспортного происшествия водителю мотоцикла причинены тяжкие телесные повреждения.





Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просьба сообщить её по телефонам: 68-35-07, 68-40-84 или 68-44-44 в Дежурную часть ГАИ УВД Гомельского облисполкома.