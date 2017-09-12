ГАИ ищет свидетелей аварии, в которой мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями
- 12 сентября 2017, 13:30
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Места: Гомель (20229)
Метки: Авто (4387), Происшествия (10809)
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