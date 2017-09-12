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ГАИ ищет свидетелей аварии, в которой мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями

  • 12 сентября 2017, 13:30
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31 июля примерно в 17.50 водитель, управляя автомобилем «АУДИ» и двигаясь в крайней правой полосе движения по автодороге «Гомель-Хутор», со стороны улицы Зайцева в направлении улицы Ильича, при осуществлении перестроения в левую полосу движения совершил столкновение с движущимся попутно мотоциклом «КАВАСАКИ». 

От столкновения мотоцикл выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся автомобилем «ХУНДАЙ». В результате дорожно-транспортного происшествия водителю мотоцикла причинены тяжкие телесные повреждения.


Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просьба сообщить её по телефонам: 68-35-07, 68-40-84 или 68-44-44 в Дежурную часть ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


Гомельские ведомости
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Места: Гомель (20229)

Метки: Авто (4387), Происшествия (10809)

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