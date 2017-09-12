Гомельчанин в интернете притворялся девушкой и предлагал мужчинам интим за деньги

Необычным заработком 29-летний мужчина промышлял в социальной сети «ВКонтакте».

В один из летних дней, находясь у себя дома, он зашел со своего телефона в социальную сеть. Там создал страницу с анкетными данными женщины и от ее имени вел переписку с разными пользователями. В том числе с мужчинами, предлагая им различные виды интимных услуг.

Получив мобильный номер одного из «клиентов», гомельчанин тем же вечером через платежную систему ЕРАУ перевел 65 рублей с его счета. К слову, деньги пошли на игровой счет в букмекерской конторе совершенно незнакомому человеку.

Как рассказала старший следователь второго следственного отделения Гомельского городского отдела СК Виктория Еремич, молодому человеку предъявлены обвинения в краже и мошенничестве. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Дело направлено в суд.