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Гомельчанин в интернете притворялся девушкой и предлагал мужчинам интим за деньги

  • 12 сентября 2017, 12:39
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Необычным заработком 29-летний мужчина промышлял в социальной сети «ВКонтакте».

В один из летних дней, находясь у себя дома, он зашел со своего телефона в социальную сеть. Там создал страницу с анкетными данными женщины и от ее имени вел переписку с разными пользователями. В том числе с мужчинами, предлагая им различные виды интимных услуг.

Получив мобильный номер одного из «клиентов», гомельчанин тем же вечером через платежную систему ЕРАУ перевел 65 рублей с его счета. К слову, деньги пошли на игровой счет в букмекерской конторе совершенно незнакомому человеку.

Как рассказала старший следователь второго следственного отделения Гомельского городского отдела СК Виктория Еремич, молодому человеку предъявлены обвинения в краже и мошенничестве. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Дело направлено в суд.


Виктория Кашпур, Гомельская правда
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Места: Гомель (20229)

Метки: Криминал (8478)

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