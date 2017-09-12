Первый мини-коворкинг для ремесленников открыт в Гомеле

«Свая палічка» — это несколько десятков мини-магазинчиков с hand-made под одной крышей.

В Гомеле на улице Ирининской в тестовом режиме начал работу мини-коворкинг для ремесленников «Свая палічка». Организовала его предприниматель Лилия Калюжная. «Свая палічка» — это несколько десятков мини-магазинчиков с hand-made под одной крышей, а также помещение для проведения встреч и мастер-классов творческих людей.









«Просто сдача помещений в аренду — это несколько скучно. Что может наполнять нас какой-то энергией, нравиться, давать ощущение праздника? Что нам дает такие чувства? Красота и общение с интересными людьми. Вот рукодельные штучки — они красивы, несут определенную энергию и тепло людей, их создавших, каждый из которых имеет свою интересную историю. Поэтому я и занялась «Сваёй палічкай», — рассказала Naviny.by Лилия Калюжная.

Ремесленник оплачивает аренду полок, сам выставляет нужное количество работ, сам следит за ними, вешает ценники, бирки, продвигает свои работы. Сюда могут приехать мастера из Лельчиц, Чечерска, где их работы не так активно продаются — и будут иметь свой мини-магазинчик в центре Гомеля.









Не каждый мастер, у которого здорово получаются шали, шкатулки, куклы, кошельки или вазы, может так же красиво рассказать о себе. Историями мастеров также занимается Лилия Калюжная, которая может рассказать покупателю о ремесленнике, поделиться интересными фактами о нём, контактами рукодельниц.

«Я обожаю ту энергию, я преклоняюсь перед всеми теми людьми, которые умеют что-то создавать, делать, творить. Здесь у нас даже нет конкуренции — у каждого мастера свой почерк, своя энергия, которая представлена и пользуется спросом. Важно, что в одном месте можно увидеть столько работ. Обычно мастера предлагают свои работы на ярмарках, городских праздниках. Но это часто в суматохе, не всегда в хорошую погоду. Здесь можно в комфортных условиях выбрать хороший подарок, красивую вещицу», — отмечает предприниматель.









Продвижением «Сваёй палічкі» она занялась в социальных сетях, там же собирала информацию о ремесленниках, наладила с ними коммуникацию, вникала в особенности, помогала с творческими псевдонимами и получала ценные советы от мастеров.

К работе в социальных сетях привлекла дочь-шестиклассницу Марту, китайскую хохлатую Таю и кота. Уже есть планы по созданию хенд-мейд одежды и украшений для собак, которые будут «протестированы» на Тае.

«Она будет у нас законодательницей мод, сделаем кастинг для собак. Важно также, чтобы наша работа нравилась детям, чтобы их тоже это наполняло. Не можешь побороть что-то — возглавь это. Вот Марте подарили телефон. Она занимается сейчас выкладыванием постов в социальных сетях, фотографирует разные красивые вещи, подбирает фон, ведет блог от имени Таи, а ее подруга, дочка ремесленницы — от имени кота. Летом Марта училась делать краткие описания красивых вещичек в Instagram, и на русском, и на английском. Заодно подучила грамматику. Тая позировала на "Сваёй палічцы" и собирала подписчиков в Instagram. Все при деле», — смеется Калюжная.









Сейчас на полочках уже выставили свои работы 36 мастеров, проводятся мастер-классы.

«Я верю, что самозанятость, вот как ремесленничество — это первая ступенька бизнеса. Ведь люди ответственны за то, что они делают. Здесь они могут заявить о себе, пообщаться, посмотреть — а как у других, как они оформляют бирки, какие материалы используют. Главное — чтобы это приносило радость», — уверена Калюжная.



