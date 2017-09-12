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На Сельмаше водитель сбил пенсионерку и скрылся с места происшествия

  • 12 сентября 2017, 11:37
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Утром 11 сентября на улице 50 лет Гомсельмаша в районе дома № 2 автомобиль сбил 75-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.

К вечеру состояние пожилой женщины ухудшилось, и она обратилась в больницу, после чего была отпущена домой. Известно, что автомобилем управляла 53-летняя женщина-водитель, сообщает УВД.


gomel.today
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Метки: Авто (4387), Происшествия (10809)

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