Гомельчанка, совершившая кражу в магазине, пыталась дать охраннику взятку в 25 рублей, тот отказался

54-летнюю гомельчанку задержали охранники одного из магазинов города. За 13 минут своего дискредитирующего положения после задержания женщина попыталась исправить ситуацию.

В комнате охраны торгового центра магазина неоднократно высказывала намерение дать взятку за несоставление в отношении нее протокола за совершенное ей административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.10.5 КоАП Республики Беларусь.

Свои намерения подкрепляла визуально. Демонстрировала сотруднику Департамента охраны имеющиеся у нее 25 рублей. От полученного «вознаграждения» тот оказался, а вот дама стала фигурантом еще одного дела — уголовного. Начала с мелкого хищения, а закончила попыткой дачи взятки.

Как сообщили в Гомельском городском отделе СК Республики Беларусь, горожанка совершила умышленные действия, непосредственно направленные на дачу взятки, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.431 УК Республики Беларусь.