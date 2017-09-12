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В Гомеле пьяный пенсионер зарезал своего сына

  • 12 сентября 2017, 10:19
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Предварительную информацию о совершенном убийстве сообщили в пресс-службе МВД. Преступление произошло в минувшее воскресенье, 10 сентября, в Гомеле. Главные фигуранты — 34-летний гомельчанин и его отец-пенсионер.

Предварительно установлено, что накануне родственники вместе распивали спиртное. Поздно вечером между ними вспыхнула ссора. Кровавая сцена разыгралась во дворе дома, где проживали отец и сын. По предварительной версии, пенсионер нанес смертельные удары ножом, от которых сын скончался. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Фото носит иллюстративный характер


Алена Епишева, Гомельская правда
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Места: Гомель (20229)

Метки: Криминал (8478)

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