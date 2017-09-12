В Гомеле пьяный пенсионер зарезал своего сына

Предварительную информацию о совершенном убийстве сообщили в пресс-службе МВД. Преступление произошло в минувшее воскресенье, 10 сентября, в Гомеле. Главные фигуранты — 34-летний гомельчанин и его отец-пенсионер.

Предварительно установлено, что накануне родственники вместе распивали спиртное. Поздно вечером между ними вспыхнула ссора. Кровавая сцена разыгралась во дворе дома, где проживали отец и сын. По предварительной версии, пенсионер нанес смертельные удары ножом, от которых сын скончался. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Фото носит иллюстративный характер