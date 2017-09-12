В Гомеле суд решил, что двое 6-летних детей должны родной бабушке по $2,4 тыс. каждый. Теперь у них отберут жилье

Отец шестилетних близнецов скоропостижно скончался. Его мать, бабушка мальчиков, предъявила суду долговые расписки сына, который, по ее словам, занимал у нее деньги. А погасить долги должны дети покойного — родные внуки истицы.

Ответчиком по этому делу перед судом выступает их мать, на часть квартиры уже наложен арест. В ближайшее время их жилищная доля будет выставлена на продажу.

Когда сын за отца отвечает

Эта история является из ряда вон выходящей даже для нашего времени, когда алчность и споры за деньги давно попирают и нормы человеческой морали, и все разумные представления о справедливости. Когда информация об этом деле пришла в редакцию, в реальность этой ситуации сначала даже не до конца верилось...

Разбираться поехали на место. Дверь открыла невысокая хрупкая женщина — Юлия Олеговна, мать четверых детей. Двое из них, несовершеннолетние двойняшки Антон и Богдан, и признаны судом должниками. Вскоре они вернулись из школы: живые, подвижные дети с ясными глазами. Принялись играть с домашними любимцами — большим и добрым лабрадором и довольно своенравной черной кошкой. Драматизм ситуации заключается в том, что взыскать с них задолженность требует их родная бабушка.





Юлия рассказывает:

— Мы развелись с мужем в 2013 году. Мой бывший супруг подал на раздел имущества. И имущественные споры начались вскоре после развода. Нет сил описать весь этот кошмар. Достаточно сказать, что я прошла 60 судов! И пережила две конфискации имущества. У меня, имеющей на руках четверых детей, забрали даже стиральную машину.

Семье с четырьмя несовершеннолетними детьми осталась двухкомнатная квартира и доля во второй, смежной с ней «двушке».

Около двух лет назад бывший муж Юлии скоропостижно скончался. Вот тут и завязалась основная тяжба. Через год после его смерти свекровь подала судебный иск о возвращении ей долгов ее сына на несколько десятков миллионов неденоминированных рублей. В качестве доказательств были предоставлены письменные расписки (не заверенные у нотариуса). Сам же иск был предъявлен к 6-летним детям. Именно они признаны «наследниками первой степени». В итоге суд Новобелицкого района постановил взыскать долги с внуков в пользу бабушки. С шестилетних детей — около пяти тысяч долларов! Естественно, погасить «долги» несовершеннолетних Антона и Богдана должна «представительница их законных интересов» — мать.





Одновременно любящая бабушка добилась через суд права видеться с внуками, по два часа каждую неделю. На мировое же соглашение с их матерью, что не раз предлагали судьи, она идти отказывается.

Как говорит Юлия, сумма заявленного долга была проиндексирована. Также, по ее словам, была насчитана пеня за «пользование чужими денежными средствами». Естественно, с первоклассников, как с проигравших тяжбу, была взыскана и судебная пошлина в пользу государства.

Само собой разумеется, что назначенных к выплате денег у многодетной семьи нет. Поэтому судебные исполнители наложили арест на принадлежавшую детям комнату. В ближайшее время эта «детская комната» должна быть выставлена на продажу.

Разделительная черта

Часть другой комнаты уже давно отдали по суду бабушке — на полу на ней четко очерчена разделительная полоса. По словам Юлии, между ней и свекровью действительно проходит линия фронта: время от времени бывшая родственница приезжает к ней устраивать «разборки». Словесной перепалкой дело не ограничивается, однажды медики зафиксировали у Юлии сотрясение головного мозга. Соседки также подтверждают эту информацию. Еще бабушка неоднократно подавала заявления в органы опеки, требуя признать ее внуков находящимися в пресловутом СОП — «социально опасном положении».





— Слава богу, в отделе образования Новобелицкого района и в нашей школе работают разумные и порядочные люди, — говорит мать близнецов. — И несмотря на то, что к нам приходило множество самых разных комиссий, все у нас признано нормальным.

Однако после множества проверок и конфискаций ее дети, как говорит Юлия, просто боятся открывать двери незнакомым людям.





Но отвлечемся от подробностей взаимоотношений свекрови и невестки. Все мы знаем, сколь непростыми бывают подобного рода ситуации. Наверняка, мать покойного мужа Юлии выплеснула бы в ее сторону множество встречных претензий. В этой истории поражает другое: почему из-за конфликтов взрослых должны страдать маленькие дети? Как такое вообще может быть?

Но, как оказывается, все происходящее полностью соответствует действующему законодательству. Юристы поясняют: в РБ дети не отвечают по долгам родителей. Но только если они не получали наследство. В противном случае, вместе с имуществом, они наследуют и родительские долги. Правда, мать покойного также унаследовала часть собственности сына. Долги распределяются в соответствии с долями унаследованного имущества.

При этом Юлия рассказывает, что ее муж, как предприниматель занимался международными перевозками и неплохо зарабатывал, но алименты своим детям не платил, несмотря на два судебных приговора по этому поводу. Однако данный долг матери и детям никто возвращать не собирается.

Согласно принятым нормам, расписки у нас принимаются в качестве документа безо всякого нотариального заверения. Оспорить их подлинность можно только путем графологической экспертизы. Однако в суде Юлии предложили самой заказать ее у графологов, естественно, не бесплатно. Стоит экспертиза далеко не дешево. Также женщина сама должна собрать большой объем рукописного материала, на основе которого и будет строиться экспертное заключение.

Сегодня мать четверых несовершеннолетних детей не имеет возможности единовременно погасить «долги» внуков перед бабушкой. Ввиду того, что ее нынешний супруг трудится вахтовым методом, женщина может позволить себе только ограниченную работу по гибкому графику — необходимо забирать детей из садика и школы, готовить им еду. Юлия говорит:

— Я зарабатываю гроши, которых хватает лишь на хлеб и молоко детям. Вся наша семья держится только благодаря моему мужу-труженику. Который вынужден работать по 20 дней без выходных, чтобы просто прокормить нас. Я попросила судебного исполнителя не продавать мою долю в квартире. Я согласна, чтобы часть пенсии, которую мои дети получают по потере кормильца, высчитывали бы в пользу свекрови. Однако такой возможности нам предоставлено не было.

В прошлом долги служили одним из источников попадания в рабство или в крепостную зависимость от феодала. Возможно, кому-то это сравнение покажется слишком натянутым. Но в некоторых наиболее отсталых штатах современной Индии, например, в Бихаре, негласное долговое рабство продолжает существовать — беднейшие крестьяне отрабатывают на полях кредитора долги, сделанные их предками несколько поколений назад.

Письмо Юлии, которое получило редакция, полно отчаяния. Кстати говоря, женщина еще ранее, в связи с конфликтной ситуацией по разделу имущества, дважды обращалась в Администрацию Президента РБ. Получила даже поздравительное письмо с «Днем матери» за факсимильной подписью Александра Лукашенко. Некоторое время к ее проблемам представители власти относились более внимательно, потом все возвращалось на круги своя. Ныне женщина почти полностью разуверилась в возможностях белорусского «социального государства» защитить права ее детей. Она уже готова на самый крайний, последний шаг, чтобы хоть как-то помочь своим двойняшкам.





Судей женщина при этом не винит — закон есть закон. Даже если он и такой несовершенный. Но многодетная мать четверых несовершеннолетних детей просит судебных исполнителей хотя бы взимать с них долг в рассрочку. Или предоставить отсрочку до совершеннолетия малолетних «должников».

Что касается того, учтут ли наши законодатели когда-либо интересы многодетных матерей в подобной правовой ситуации и внесут изменения в закон — вопрос, скорее, риторический...