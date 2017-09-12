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Гомельчанка пообещала уладить вопрос с правами и обманула таксиста почти на 300 рублей

  • 12 сентября 2017, 10:04
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27-летний водитель такси во время разговора с пассажиркой, рассказал что совершил ДТП, за которое может лишиться водительского удостоверения. Женщина в свою очередь предложила ему помощь в решении проблемы — у нее есть знакомые, которые могут помочь. Подробности обмана рассказали AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.

Вернуть документы по словам гомельчанки можно было за 280 рублей. Она убедила мужчину, что эти деньги передадут должностным лицам ГАИ и его вопрос будет улажен.

Спустя некоторое время таксист позвонил женщине — та уверенно сказала, что все хорошо и его водительское удостоверение у нее. Но передать их она пока не может из-за нехватки времени.

Только после четырех месяцев ожидания мужчина обратился в ГАИ. Оказалось, что его водительское удостоверение находится там, а он лишен права управления авто.

В этот же день таксист обратился с заявлением в милицию.

Женщине было предъявлено обвинение за соучастие в преступлении, дачу взятки и мошенничестве. В виду того, что на воспитании у обвиняемой малолетний ребенок, ей назначили наказание в виде одного года лишения свободы.


TUT.BY
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Места: Гомель (20229)

Метки: Криминал (8478)

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