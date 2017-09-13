Скидка 30% на окна Salamander Streamline. Осталось 18 дней!

Август пролетел незаметно, да и лета как ни бывало. И за это неуловимое время нужно было успеть и отдохнуть, и дачу досмотреть, и дом привести в порядок.

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ОКОННЫЙ ДИАГНОЗ

Какие у вас окна? Рассохшиеся от старости оконные конструкции не пройдут сезонный «техосмотр»: у них низкое качество шумоизоляции, а при любых курьезах погоды они сквозят и текут. Особенно важно обратить внимание на состояние окон жителям частных домов и коттеджей, где теплопотери в холодный период значительно выше. Пока еще теплый сезон, лучше запланировать замену.

На какие моменты стоит обратить внимание при выборе? Первоначально уделить внимание нужно оконному профилю — как известно, его качество значительно влияет на цену ПВХ-окон.

ЗАЧЕМ ОКНАМ ПРОФИЛЬ ПРЕМИУМ-КЛАССА?

Характеристики 5-камерного профиля Salamander Streamline:

1. Повышенная тепло- и звукоизоляция

Монтажная ширина профиля 76 мм предполагает установку в пластиковых окнах стеклопакета толщиной до 48 мм — такие параметры обеспечивают больше тепла в доме и меньше шума с улицы.

2. Защита от взлома

Противовзломные приливы на внутренней стенке профиля в местах нахождения фурнитурных петель дают повышенную прочность крепления и защиту от взлома.

3. Эффективный отвод влаги

Фальц с двойным уклоном в раме способен обеспечить максимальный отвод влаги в условиях интенсивных осадков, даже когда окно находится в режиме проветривания.

4. Глянцевая поверхность

Чрезвычайно стойкая к негативному влиянию окружающей среды поверхность сохраняет свой безупречный внешний вид на долгие годы.

5. Экологическая безопасность

В составе пластикового профиля используются только экологически безопасные стабилизаторы без свинца.

Выберите достойный профиль, чтобы наслаждаться 100% комфортом!

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПВХ-ОКОН

Это отдельный, но очень важный пункт. С помощью современных окон можно не только повысить уровень комфорта в доме, но и эффективно экономить тепло и энергию. Данный момент особенно важно предусмотреть в преддверии межсезонья: в первую половину осени отопление еще не включается, а ночи уже прохладные.

Профиль Salamander Streamline позволяет устанавливать стеклопакеты с улучшенной тепло-и шумозащитой, в том числе энергоэффективные. Такие стеклопакеты имеют в своем составе специальное энергосберегающее стекло с серебром, за счет чего снижаются затраты на отопление и кондиционирование помещения. Как это происходит?

В жаркий день помещение с такими окнами нагревается медленнее, так как часть инфракрасного излучения, которое нагревало бы помещение, отражается с внешней стороны, а зимой окна не отдают тепловую энергию на улицу, за счет отражения длинноволнового теплового излучения. Энергосберегающий стеклопакет работает наподобие термоса.





ДО 30 СЕНТЯБРЯ СКИДКИ 30% НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА

В сентябре компания Окнаград предлагает скидки 30% на окна из профиля Salamander Streamline! По вашему желанию можно купить пластиковое окно из профиля производства Германии либо заказать более доступный в цене и практически идентичный аналог, выпускаемый белорусским подразделением завода Salamander. Успейте в уходящем сезоне ремонтов заменить окна выгодно!

Оплата заказа происходит в 2 этапа, что очень удобно, ведь последний взнос только в день монтажа.





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Почему стоит выбрать компанию «Окнаград»:

Большой опыт работы на рынке — более 14 лет.

Развитая сеть филиалов охватывает более 80 городов Беларуси.

Собственное современное производство.

5 лет гарантии и постгарантийный сервис.

Надежная комплектация окон: профильные системы немецкой марки Salamander, австрийская фурнитура MACO.

Вся продукция сертифицирована.

Бесплатный замер и доставка окон из Гомеля в ближайшие населенные пункты.

Более 40 120 довольных клиентов.

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