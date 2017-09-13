Скидка 30% на окна Salamander Streamline. Осталось 18 дней!

Август пролетел незаметно, да и лета как ни бывало. И за это неуловимое время нужно было успеть и отдохнуть, и дачу досмотреть, и дом привести в порядок.
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предложений и в сентябре действуют большие скидки. Осталось 18 дней,
чтобы купить окна из профиля немецкой марки Salamander Streamline и
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ОКОННЫЙ ДИАГНОЗ
Какие у вас окна? Рассохшиеся от старости оконные конструкции не
пройдут сезонный «техосмотр»: у них низкое качество шумоизоляции, а при
любых курьезах погоды они сквозят и текут. Особенно важно обратить
внимание на состояние окон жителям частных домов и коттеджей, где
теплопотери в холодный период значительно выше. Пока еще теплый сезон,
лучше запланировать замену.
На какие моменты стоит обратить внимание при выборе? Первоначально
уделить внимание нужно оконному профилю — как известно, его качество
значительно влияет на цену ПВХ-окон.
ЗАЧЕМ ОКНАМ ПРОФИЛЬ ПРЕМИУМ-КЛАССА?
Характеристики 5-камерного профиля Salamander Streamline:
1. Повышенная тепло- и звукоизоляция
Монтажная ширина профиля 76 мм предполагает установку в пластиковых
окнах стеклопакета толщиной до 48 мм — такие параметры обеспечивают
больше тепла в доме и меньше шума с улицы.
2. Защита от взлома
Противовзломные приливы на внутренней стенке профиля в местах
нахождения фурнитурных петель дают повышенную прочность крепления и
защиту от взлома.
3. Эффективный отвод влаги
Фальц с двойным уклоном в раме способен обеспечить максимальный отвод
влаги в условиях интенсивных осадков, даже когда окно находится в
режиме проветривания.
4. Глянцевая поверхность
Чрезвычайно стойкая к негативному влиянию окружающей среды поверхность сохраняет свой безупречный внешний вид на долгие годы.
5. Экологическая безопасность
В составе пластикового профиля используются только экологически безопасные стабилизаторы без свинца.
Выберите достойный профиль, чтобы наслаждаться 100% комфортом!
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ПВХ-ОКОН
Это отдельный, но очень важный пункт. С помощью современных окон
можно не только повысить уровень комфорта в доме, но и эффективно
экономить тепло и энергию. Данный момент особенно важно предусмотреть в
преддверии межсезонья: в первую половину осени отопление еще не
включается, а ночи уже прохладные.
Профиль Salamander Streamline позволяет устанавливать стеклопакеты с
улучшенной тепло-и шумозащитой, в том числе энергоэффективные. Такие
стеклопакеты имеют в своем составе специальное энергосберегающее стекло с
серебром, за счет чего снижаются затраты на отопление и
кондиционирование помещения. Как это происходит?
В жаркий день помещение с такими окнами нагревается медленнее, так
как часть инфракрасного излучения, которое нагревало бы помещение,
отражается с внешней стороны, а зимой окна не отдают тепловую энергию на
улицу, за счет отражения длинноволнового теплового излучения.
Энергосберегающий стеклопакет работает наподобие термоса.
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Salamander Streamline! По вашему желанию можно купить пластиковое окно
из профиля производства Германии либо заказать более доступный в цене и
практически идентичный аналог, выпускаемый белорусским подразделением
завода Salamander. Успейте в уходящем сезоне ремонтов заменить окна
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Оплата заказа происходит в 2 этапа, что очень удобно, ведь последний взнос только в день монтажа.
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- Развитая сеть филиалов охватывает более 80 городов Беларуси.
- Собственное современное производство.
- 5 лет гарантии и постгарантийный сервис.
- Надежная комплектация окон: профильные системы немецкой марки Salamander, австрийская фурнитура MACO.
- Вся продукция сертифицирована.
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Гомель, тел.: 8 (0232) 24-22-24, МТС: +375 (33) 682-9000,
Velcom: +375 (29) 682-9000
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