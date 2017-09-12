Volkswagen Polo – еще ближе, еще роднее!

Актуальное предложение для всех, кто мечтает о настоящем надежном друге!

Volkswagen Polo готов к Вашим жизненным испытаниям, уверен в любой ситуации и всегда будет рад Вам! Удобный салон — всегда есть место, где развернуться. Вместительный багажник (460 л) — поместится все, что Вам необходимо. Низкий расход топлива (от 4,5 л/100 км) — экономьте Ваш бюджет. Высокий дорожный просвет ( 17 см) — проедет там, где Вам захочется.

А в дополнение ко всему Volkswagen Finance предлагает специальную программу поддержки, которая поможет приобрести новенький Polo всего за 167 р. в месяц и без справки о доходах!

Аванс от 30%, максимальная сумма кредита 15 000 р. Кредитная ставка 5,99% на первый год, далее ставка – 16%. Срок – до 7 лет. Ежемесячный платеж в первый год – 167 р., со второго года средний платеж – 278 р. при кредите 14 000 р. Дополнительные условия автокаско обязательно, оформляется на автоцентре, выбор страховой компании на усмотрение клиента, возможна поквартальная оплата Валюта белорусские рубли Досрочное погашение досрочное погашение в любой момент

Примечание: расчет в таблице произведен на основании стоимости комплектации Trendline (19 780 р.).

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Volkswagen Polo представлен 5-ю комплектациями — Trendline, Comfortline, Life, Highline и GT.

Комплектация Тип двигателя Объем двигателя, л Мощность, л.с. Trendline бензиновый 1.6 90 или 110 Comfortline бензиновый 1.6 90 или 110 Life бензиновый 1.6 90 или 110 Highline

бензиновый 1.6 110 Highline

бензиновый 1.4 125 GT бензиновый 1.4 125

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