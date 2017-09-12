Volkswagen Polo – еще ближе, еще роднее!

Актуальное предложение для всех, кто мечтает о настоящем надежном друге!
Volkswagen Polo готов к Вашим жизненным испытаниям, уверен в любой
ситуации и всегда будет рад Вам! Удобный салон — всегда есть место, где
развернуться. Вместительный багажник (460 л) — поместится все, что Вам
необходимо. Низкий расход топлива (от 4,5 л/100 км) — экономьте Ваш
бюджет. Высокий дорожный просвет ( 17 см) — проедет там, где Вам
захочется.
А в дополнение ко всему Volkswagen Finance предлагает специальную
программу поддержки, которая поможет приобрести новенький Polo всего за
167 р. в месяц и без справки о доходах!
|Аванс
|от 30%, максимальная сумма кредита 15 000 р.
|Кредитная ставка
|5,99% на первый год, далее ставка – 16%. Срок – до 7 лет.
|Ежемесячный платеж
|в первый год – 167 р., со второго года средний платеж – 278 р. при кредите 14 000 р.
|Дополнительные условия
|автокаско обязательно, оформляется на автоцентре, выбор страховой компании на усмотрение клиента, возможна поквартальная оплата
|Валюта
|белорусские рубли
|Досрочное погашение
|досрочное погашение в любой момент
Примечание: расчет в таблице произведен на основании стоимости комплектации Trendline (19 780 р.).
Узнайте еще больше о выгодных финансовых предложениях на приобретение Volkswagen Polo.
Volkswagen Polo представлен 5-ю комплектациями — Trendline, Comfortline, Life, Highline и GT.
|Комплектация
|Тип двигателя
|Объем двигателя, л
|Мощность, л.с.
|Trendline
|бензиновый
|1.6
|90 или 110
|Comfortline
|бензиновый
|1.6
|90 или 110
|Life
|бензиновый
|1.6
|90 или 110
|Highline
|бензиновый
|1.6
|110
|Highline
|бензиновый
|1.4
|125
|GT
|бензиновый
|1.4
|125
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Гомель, «НТС», ул. Ефремова, 23, (0232) 22 50 00, +375 (44/29/25) 771-3000
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