В День города скейтеры организуют бесплатную вечеринку на набережной

2994 В Светлогорском районе женщину укусила гадюка В последние дни погода наладилась, и лесная живность повылазила из своих укрытий. Очередной жертвой гадюки стала женщина из Светлогорского района....

818 Магия или наука: библионочь в стиле Хогвартс пройдет в библиотеке имени Герцена 15 сентября Действо будет длиться с 18.30 до 22.00.

2993 Фотофакт: житель Горок постирал белорусские монеты «Перед стиркой карманы не проверил. Постирал. Высушил. Банк на обмен не взял», — сообщил житель Горок и прислал фото заржавевших белорусских монет в редакцию horki.info....

1203 Белорусска партия «зеленые» поддержала протест жителей против вырубки сквера Кампания против уплотнительной застройки на зеленой зоне на улице Кожара набирает обороты.

1440 На день города в Гомеле пройдет фестиваль городской культуры «Проходной двор» 16 сентября во дворе здания «Полеспечать» по адресу ул. Советская,1 пройдет фестиваль городской еды «Проходной двор». Во дворе дореволюционной Гомельской городской думы органи...