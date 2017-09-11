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В День города скейтеры организуют бесплатную вечеринку на набережной

  • 11 сентября 2017, 17:56
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Skate Party пройдет в новом скейтпарке, открывшемся недавно на набережной Сожа.

16 сентября под открытым небом для любителей экстрима выступят диджеи Din Cramp, Protest, Макомела, GhettoGhetto и Gochen. Начало в 15:00. Вход свободный.



gomel.today
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Места: Гомель (20217)

Метки: Афиша (1613), Спорт (3830)

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