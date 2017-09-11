Магия или наука: библионочь в стиле Хогвартс пройдет в библиотеке имени Герцена 15 сентября

Действо будет длиться с 18.30 до 22.00.

Посетителей ожидает «Лавка Олливандера», «Банк Гринготс», «Почта», где оснастят всем необходимым от волшебных палочек и книг до магических амулетов ручной работы. В книжной лавке Совы Букли пройдет необычный буккроссинг. Состоится турнир будущих волшебников «Мир чародейства и магии», мастер-класс «Волшебная книжечка в стиле поп-ап». Будет открыта студия детских праздников Kids Party. Теневой театр «Сказки света и тени» покажет спектакль «Винни Пух и все-все-все».

Можно будет увидеть опыты и эксперименты с госпожой Макгонагалл, побывать в салоне гаданий мадам Илоны, фотосалоне «Волшебное Око», тайной комнате, кабинете трансфигурации, а также на балу. Но и это еще далеко не все.



