Белорусска партия «зеленые» поддержала протест жителей против вырубки сквера

Кампания против уплотнительной застройки на зеленой зоне на улице Кожара набирает обороты.

Гомельская организация БП «Зеленые» направила руководству горисполкома, председателю и депутатам городского Совета и администрации Центрального района обращение. В нем выражается протест против вырубки деревьев на месте, которое «фактически является «зелеными легкими» для Кожара и соседних улиц. И констатируется, что детям и так сегодня негде гулять, из-за чего здоровье подрастающего поколения в последнее время серьезно ухудшилось.

Планировочная концепция возведения этого элитного жилья предполагает частично высадить зеленые насаждения в закрытых двориках. Поэтому в обращении говориться: «Мы требуем, чтобы рекреационная зона оставалась в общественном пользовании. А не превращалась в частную собственность состоятельного и привилегированного меньшинства, что в корне противоречит заявленной и гарантированной Конституцией социальной политики РБ».

При этом активисты партии «Зеленые» занимают конструктивную позицию — они готовы принимать участие в субботниках и сборе средств на благоустройство сквера, на организацию здесь детской площадки и спортивных сооружений. Об этом также говорили жители Кожара на своем собрании, состоявшемся 4 сентября.

На основе решения этого собрания и высказанных людьми мнений и было составлено обращение экологических активистов. БПЗ также поддержала предложение жителей назвать сквер в честь Героя Советского Союза, партизанского лидера Ильи Кожара и установить ему памятный бюст.

Председатель Гомельской городской организации БПЗ Юрий Глушаков побывал на приеме у председателя Гомельского городского Совета депутатов Ивана Бородинчика и изложил ему суть проблемы и пожелания жителей. Руководитель городского Совета обещал изучить ситуацию.

Жители одного из домов по улице Кожара уже собрали подписи под коллективным обращением и также передали его властям. Сбор подписей под другими обращениями продолжается.

Сегодня, 11 сентября, в Администрации Центрального района должна начаться процедура сбора письменных мнений граждан по этой проблеме — т.н. «общественные слушания».

На месте фактического сквера и зеленых лужаек в районе Кожара предполагается построить многоэтажные жилые дома, здания для банка и других коммерческих объектов и автомобильные парковки на 429 мест.