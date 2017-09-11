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На день города в Гомеле пройдет фестиваль городской культуры «Проходной двор»

  • 11 сентября 2017, 16:26
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16 сентября во дворе здания «Полеспечать» по адресу ул. Советская,1 пройдет фестиваль городской еды «Проходной двор». Во дворе дореволюционной Гомельской городской думы организаторы мероприятия планируют воссоздать атмосферу дворика с присущими ему активностями: обещают домино, подвесные качели и виниловые проигрыватели.

В центре моды и красоты «Хрустальная Нимфа» рассказали, что гости фестиваля окунуться в микс моды, музыки, еды и искусства. На этот день запланированы модный маркет, зона фуд-корт, выставка картин и арт-объектов и танцевальные баттлы.

Мероприятие продлится с 11.00 до 23.00.



gomel.today
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Места: Гомель (20217)

Метки: Афиша (1613), Главное (5300)

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