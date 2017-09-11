На день города в Гомеле пройдет фестиваль городской культуры «Проходной двор»

16 сентября во дворе здания «Полеспечать» по адресу ул. Советская,1 пройдет фестиваль городской еды «Проходной двор». Во дворе дореволюционной Гомельской городской думы организаторы мероприятия планируют воссоздать атмосферу дворика с присущими ему активностями: обещают домино, подвесные качели и виниловые проигрыватели.

В центре моды и красоты «Хрустальная Нимфа» рассказали, что гости фестиваля окунуться в микс моды, музыки, еды и искусства. На этот день запланированы модный маркет, зона фуд-корт, выставка картин и арт-объектов и танцевальные баттлы.

Мероприятие продлится с 11.00 до 23.00.



