В одной из квартир Гомеля обнаружены тела гражданских супругов. Одна из версий – отравление суррогатным алкоголем

В Гомеле выясняются обстоятельства гибели семейной пары. По предварительной информации, из-за специфического запаха, идущего из квартиры, где они жили, милиционеров вызвали соседи.

По рассказам очевидцев, 62-летний хозяин жилища занимался в основном сбором вторсырья и нередко принимал компании. Его гражданская супруга 56 лет в этом помогала. Однако ныне беспокойная квартира привлекла внимание затянувшейся тишиной и особым запахом. Вызванный по адресу участковый, а вместе с ним работники МЧС, вскрыли двери. И не зря. В квартире были обнаружены два тела без видимых признаков насильственной смерти: хозяина дома и сожительницы.

По словам официального представителя областного управления СК Марии Кривоноговой, сейчас проверку по этому факту проводит городской отдел Следственного комитета. Назначен ряд экспертиз. Причина гибели людей устанавливается. Одна из версий, которая проверяется наравне с другими, — отравление суррогатным алкоголем.