В Новобелице женщина-водитель сбила 72-летнего велосипедиста

В воскресенье днем в Гомеле под колеса Skoda Rapid попал 72-летний велосипедист.

ДТП случилось в Новобелице. 29-летняя женщина ехала по улице Димитрова. Пенсионер пересекал на велосипеде проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, когда произошла авария, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

К счастью, пожилой мужчина сильно не пострадал. После аварии его доставили в больницу, где после осмотра и оказания первой медицинской помощи отпустили домой.