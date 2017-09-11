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В Новобелице женщина-водитель сбила 72-летнего велосипедиста

  • 11 сентября 2017, 13:04
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В воскресенье днем в Гомеле под колеса Skoda Rapid попал 72-летний велосипедист.

ДТП случилось в Новобелице. 29-летняя женщина ехала по улице Димитрова. Пенсионер пересекал на велосипеде проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, когда произошла авария, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

К счастью, пожилой мужчина сильно не пострадал. После аварии его доставили в больницу, где после осмотра и оказания первой медицинской помощи отпустили домой.


gomel.today
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Места: Гомель (20217)

Метки: Авто (4384), Происшествия (10804)

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