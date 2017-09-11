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В Гомеле планируется реконструкция железнодорожного вокзала

  • 11 сентября 2017, 09:55
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Гомельское отделение Белорусской железной дороги проводит тендер на выполнение работ по обследованию и разработке предпроектной документации по объекту «Реконструкция здания вокзала на станции Гомель Белорусской железной дороги».

Последний раз капитальный ремонт пассажирского здания вокзала производился в 1995 году. В 1996 году было сдано в эксплуатацию новое здание пригородного вокзала.

В 2003 году здание вокзала станции Гомель было включено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.


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