В Гомеле планируется реконструкция железнодорожного вокзала

Гомельское отделение Белорусской железной дороги проводит тендер на выполнение работ по обследованию и разработке предпроектной документации по объекту «Реконструкция здания вокзала на станции Гомель Белорусской железной дороги».

Последний раз капитальный ремонт пассажирского здания вокзала производился в 1995 году. В 1996 году было сдано в эксплуатацию новое здание пригородного вокзала.

В 2003 году здание вокзала станции Гомель было включено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.