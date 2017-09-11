В Гомеле планируется реконструкция железнодорожного вокзала
- 11 сентября 2017, 09:55
- 4980
- 3
Видеофакт: телеканал НТВ высмеял белорусского президента на уборке картофеля
Двое гомельских чиновников, снятых с должностей со скандалом, благополучно трудоустроились в Минской области
26-летняя гомельчанка выпала с балкона многоэтажки на Мазурова, предварительная версия — суицид
Самое обсуждаемое
В Гомеле показательно судили уклониста от армии
Боятся ли белорусы российской оккупации?
ФСБ России подтвердила, что задержала украинца Павла Гриба, который пропал в Гомеле
Белорусским силовикам повысят зарплаты
В Гомеле открылся fresh-супермаркет европейского концепта
Первый МакДональдс в Гомеле может появиться на Сельмаше?
Путин одобрил идею ввода миротворцев на Донбасс и поручил МИД внести резолюцию в СБ ООН