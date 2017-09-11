Лето возвращается. Погода в Гомеле на неделю

На этой неделе теплые куртки гомельчанам не понадобятся: вторая декада сентября обещает быть теплой.

Сегодня, 11 сентября, столбик термометра поднимется до +24°С, во вторник будет еще теплее — метеорологи прогнозируют +26°С. Со среды температура воздуха начнет понижаться, но холодов все равно не предвидится: к концу рабочей недели будет до +18°С.

В течение ближайшей недели осадков не ожидается, исключение — среда: в этот день синоптики предупреждают о возможных грозах и сильном ветре.