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Лето возвращается. Погода в Гомеле на неделю

  • 11 сентября 2017, 09:16
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На этой неделе теплые куртки гомельчанам не понадобятся: вторая декада сентября обещает быть теплой.

Сегодня, 11 сентября, столбик термометра поднимется до +24°С, во вторник будет еще теплее — метеорологи прогнозируют +26°С. Со среды температура воздуха начнет понижаться, но холодов все равно не предвидится: к концу рабочей недели будет до +18°С.

В течение ближайшей недели осадков не ожидается, исключение — среда: в этот день синоптики предупреждают о возможных грозах и сильном ветре.


gomel.today
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Места: Гомель (20217)

Метки: Погода (1670), Главное (5300)

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