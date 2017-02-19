Ночью у кинотеатра «Октябрь» насмерть сбили пешехода

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  • 19 февраля 2017, 09:52
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Сегодняшней ночью на пешеходном переходе в районе кинотеатра «Октябрь» под колеса автомобиля попал пешеход.

Об аварии, произошедшей примерно около 0.00, редакции «Сильных Новостей» сообщила Наталья Ошека:

— В метрах 20 стоял серый седан. Возле трупа все время находилась женщина. Предположительно, это был мужчина, лежал уже накрытый. Было три машины ГАИ.

Подробности ДТП выясняются.

Места: Гомель (18501)

Метки: Авто (3912), Происшествия (10075)

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Yavid 15-02 - :

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