Фотофакт: на Советской сосульки пробили крышу автомобиля

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  • 19 февраля 2017, 09:35
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В Гомеле жертвой падающих с крыши сосулек стал Volkswagen Golf.

Инцидент произошел около дома по адресу Советская, 44, который расположен напротив остановки общественного транспорта «8 марта».

Фото — Кирилл Здрок

Невооруженным глазом видно, что машина получила серьезные механические повреждения. Теперь Volkswagen Golf превратился в автомобиль с открытым верхом, однако вряд ли владелец рад такому тюннингу.

Фото превью носит иллюстративный характер

Места: Гомель (18501)

Метки: Авто (3912)

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Yavid 15-02 - :

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