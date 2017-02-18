Фоторепортаж: акцию по спасению рыбы от кислородного голодания проводят в Гомельской области

Акцию по спасению рыбы от кислородного голодания начали проводить в Гомельской области сотрудники Гомельского областного комитета природных ресурсов и охране окружающей среды при поддержке Гомельского отделения РГОО «БООР».

По оценкам специалистов, из-за продолжительных морозов и ледяного покрова на более чем 50 водоемах Гомельской области в нынешнем году наблюдается максимально низкое содержание кислорода в воде, что несомненно приведет к мору рыбы с наступлением потепления.

В течение нескольких дней по всей Гомельщине бригады специалистов и рыбаков-любителей прорубают на водоемах небольшие проруби, накрывают их соломой и засыпают снегом. Такое нехитрое сооружение послужит для обогащения кислородом воды в водоемах.



