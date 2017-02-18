Правительство вновь пытается спасти деревообрабатывающие предприятия области, возмещая им проценты за кредиты

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  • 18 февраля 2017, 14:58
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Организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в 2017 году возместят часть процентов за пользование кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 15 февраля 2017 года № 134. Из предприятий Гомельской области такую господдержку получат акционерные общества «Гомельдрев», «Речицадрев», «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», Управляющая компания холдинга «Белорусские обои.

«Беллесбумпрому» совместно с Госкомимуществом поручено до 1 апреля 2018 года внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов об увеличении доли государства в уставных фондах предприятий на суммы оказываемой им в 2017 году государственной поддержки.

Персональная ответственность за выполнение организациями показателей возложена на руководителей организаций, председателя «Беллесбумпрома» и заместителя премьер-министра в соответствии с распределением обязанностей.

В прошлом году предприятия уже получали аналогичную господдержку.

Метки: Экономика (12186)

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Yavid 15-02 - :

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