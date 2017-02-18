Судят гомельчанку, облившую кипятком милиционера

По заключению эксперта, у милиционера остались термические ожоги первой степени, которые относятся к телесным повреждениям, не повлекшим кратковременного расстройства здоровья.





17 февраля в Гомеле началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного против 58-летней женщины за насилие в отношении милиционера.

В сентябре 2016 года женщина, по версии обвинения, «находясь на пороге своей квартиры, оказывая активное противодействие осуществлению законной деятельности сотруднику органов дел при выполнении им служебных обязанностей, применила насилие в отношении временно исполняющего обязанности старшего участкового инспектора ОВД администрации Центрального района Гомеля».

Подсудимая ударила капитана милиции в лицо металлическим ковшом с кипятком, вода пролилась на лицо. По заключению эксперта, у сотрудника ОВД остались термические ожоги первой степени, которые относятся к телесным повреждениям, не повлекшим кратковременного расстройства здоровья.

«Своими действиями гражданка совершила общественно опасное деяние, предусмотренное статьей 364 Уголовного кодекса Беларуси, — насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности», — заявила в суде гособвинитель.

Потерпевший рассказал, что был направлен к квартире гражданки, которая просила о помощи. На звонок в квартиру женщина открыла дверь, но затем повела себя неадекватно и агрессивно, кричала, чтобы милиционер уходил.

Сотрудник ОВД доложил об обстановке дежурному, и тот ответил, что вызовет по указанному адресу медбригаду.

Гражданка тем временем отлучилась и вернулась с ковшом в руках, от которого шел пар, она пригрозила, что обольет милиционера кипятком.

Он попытался выбить черпак из рук женщины, но женщина успела ударить капитана и облить его кипятком, после чего закрыла дверь. Прибывшие медики не смогли попасть в квартиру к женщине.

В суде были оглашены данные экспертизы о том, что на момент совершения преступления женщина находилась в невменяемом состоянии. Она проходит курс лечения, в суде ее интересы представляет сын.

Ссылаясь на слова матери, он сказал, что она изначально не могла закрыть дверь в квартиру, так как ей мешал милиционер, но последний с этим не согласился.

Заявлять в суде требования о компенсации морального вреда потерпевший не стал, пишут naviny.by.