Кризис. Восемь строительных организаций Гомельщины задолжали налоговой

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  • 17 февраля 2017, 20:29
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Инспекция министерства по налогам и сборам опубликовала данные по предприятиям-должникам перед бюджетом на 1 февраля 2017 года.

В списке должников присутствует 74 организации сферы строительства Гомельской области. Среди них и многие государственные, в частности:

- ОАО «Мозырьпромстрой», проходящее процедуру банкротства;

- ОАО «Рогачевстрой», которое еще в 2015 году было лидером по приросту выручки;

- МПК 106 ОАО «Полесьестрой»;

- ОАО «СМТ №27»;

- ОАО «Светлогорскпромстрой»;

- ОАО «СТ №20 г. Светлогорск»;

- ОАО «Спецмонтажстрой №177 г. Гомель»;

- ОАО «Гомельский объединенный строительный трест».
 
В список должников попали даже «Гомельской областное управление капитального строительства», УКС Рогачевского района и Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью. 

Метки: Экономика (12183)

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