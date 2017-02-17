Кризис. Восемь строительных организаций Гомельщины задолжали налоговой

1614 «927 рублей в год. С каждого белоруса». Как «тунеядцы» финансируют госрасходы Почти два года назад государство разделило белорусов на «нормальных» и «тунеядцев». Первые «участвуют в финансировании государственных расходов» и могут спать спокойно, вторые ...

10434 «Марш рассерженных белорусов» в Минске завершился сжиганием «писем счастья» и требованием отставки Лукашенко Сегодня в 18.00 в Минске, на Октябрьской площади, стартовал «Марш рассерженных белорусов».

4148 Успокаивать гомельских «тунеядцев» едет начальник главного управления по работе с обращениями граждан Администрации президента Хоть и заявил в ходе недавнего «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко, что недовольных Декретом № 3 в Беларуси — «кучка», а чиновникам Администрации ...

446 Роста нет. ВВП Беларуси в январе упал на 0,5% ВВП Беларуси в январе 2017 года снизился на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года, составив 7,8 млрд рублей в текущих ценах, сообщили TUT.BY в органах госуправления. В 2016 году падение составляло...

5154 Фотофакт: в подвале жилого дома в Новобелице нашли минометный фугас времен войны, жильцов эвакуировали Жильцы дома № 6 по улице Жемчужная решили навести порядок у себя в подвале.