Успокаивать гомельских «тунеядцев» едет начальник главного управления по работе с обращениями граждан Администрации президента

Хоть и заявил в ходе недавнего «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко, что недовольных Декретом № 3 в Беларуси — «кучка», а чиновникам Администрации президента пришлось покинуть насиженные кабинеты и разъехаться по регионам страны.





Практически никого из значимых лиц «Красного дома» не минула чаша сия: президентская Администрация опустела. «Люди государевы» направились в Гомель, Рогачев, Буда-Кошелево, Лиду, Бобруйск, Гродно, Волковысск, Ивье, Молодечно, Могилев,Борисов, Солигорск.

Главная цель чиновничьего вояжа — «разъяснить народу, что декрет „о тунеядцах“ — это совсем не то, что о нем пишут в интернете», написал сайт naviny.by.

А глава Администрации президента Наталья Кочанова заявила в интервью государственному агентству БелТА: «Это никакая не пиар-акция, что Администрация выезжает на места. Мы и раньше выезжали, и продолжим это делать, если будем видеть, что в том или ином регионе возникают какие-то острые ситуации».

Получится или не получится у чиновников убедить возбужденное население в том, что Декрет № 3 — благо для народа, покажет время.

А пока в Гомельской области запланированы следующие разъяснительные мероприятия.

23-го февраля в Гомельском Облисполкоме прием граждан по вопросам действия Декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» проведет начальник главного управления по работе с обращениями граждан Администрации президента Григорий Шлык.

Он же встретится с жителями райцентра Буда-Кошелево 24-го февраля, в местном райисполкоме, с 11.00 до 13.00.