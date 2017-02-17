Фотофакт: в подвале жилого дома в Новобелице нашли минометный фугас времен войны, жильцов эвакуировали

Жильцы дома № 6 по улице Жемчужная решили навести порядок у себя в подвале.

Разбирая накопившиеся там за годы предметы, молодые люди неожиданно обнаружили ржавый минометный снаряд, судя по состоянию — времен Великой Отечественной Войны.

Сделав несколько фото на память, тут же вызвали милицию. На место событий выехал и корреспондент «Сильных новостей».





Жильцы дома рассказали, что милиция категорически запрещала проводить фото и видеосъемку, некоторых настойчиво попросили удалить уже сделанные снимки.





Тем не менее, один из жильцов дома поделился с «Сильными новостями» эксклюзивной фотографией находки.





Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич рассказал нашему корреспонденту о том, как развивались события.

— Действительно, в подвале дома № 6 по улице Жемчужной жильцами был обнаружен предмет, похожий на мину. Граждане сообщили об этом в РОВД Новобелицкого района, немедленно по тревоге туда были отправлены ближайшие наряды, туда же направился личный состав ближайшего пункта охраны правопорядка. Была вызвана следственно-оперативная группа а также группа разминирования внутренних войск. Жильцы двух подъездов дома были эвакуированы.

Проверка показала, что предмет действительно оказался минометным снарядом, однако без взрывателя. На данный момент мина изъята и вывезена для экспертизы. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа, целью которой является выяснение обстоятельств: как эта мина могла туда попасть, каким образом получилось, что она находилась там долгое время незамеченной? Все это вопросы, на которые надо найти ответы, — сказал Юрий Пилькевич.



