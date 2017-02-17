Белорусы тратят на «шопинг» в Чернигове в среднем 550 долларов в день

Белорусы тратят в ближайшем к Гомелю украинском регионе больше остальных гостей — в среднем 550 долларов в день. На втором месте киевляне — 75 долларов.

Такие цифры были озвучены украинскими экспертами на круглом столе, посвященном перспективам туристического сезона-2017. Основная задача, которую ставят перед собой работники туристической сферы соседнего государства, привлечь внимание белорусов не только к рынкам, но и к достопримечательностям Чернигова, пишет портал gorod.cn.ua.

Для этого администрации города и области разработали программу развития туризма, в их планах открыть собственные туристические центры. В апреле должен заработать городской туристический портал Чернигова.