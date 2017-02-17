«Дома стало проще строить?» — гомельские строители жалуются на падение зарплат в 3 раза

Рабочие Гомельского Домостроительного Комбината (ДСК) получили на руки приказ о перетарификации.

По словам строителей, работающих на ДСК, предприятие продолжает функционировать, как и прежде: строятся жилые дома, магазины, появляются проекты строительства детских садов работы — навалом. Параллельно начальство делится планами оптимизации производства, направленной на удешевление квадратного метра.

«Оптимизации — за счет кого?», — задаются вопросом простые труженики, зарплата многих из которых за последний год «усохла» в три раза.

Один из сотрудников, работающий монтажником строительных конструкций 5-го разряда, так описал происходящее корреспонденту «Сильных новостей».

«Я поступил на работу в ДСК монтажником 2-го разряда, к 2015 году имел уже 5-й разряд. А с 2016 года у нас стали происходить такие вещи. Сначала всем сотрудникам сняли по 20% премии. Никто не возмутился, все понимают: ситуация в стране тяжелая. Но потом — еще по 10%. Потом потихоньку начала без объяснений ползти вниз и сама зарплата. Невозможно было узнать и понять, на основании чего, руководство отвечало только: "Не нравится — уходи, никого не держим". И за очень короткий период те, кто получал 12 млн.неденоминированными стал получать 600 руб. деноминированными, обеднев в два раза».

По словам нашего собеседника, совсем недавно на предприятии издали приказ о перетарификации сотрудников.

«Теперь кто-то получит 500 рублей, а большинство — 400. А ведь у многих кредиты, арендное жилье, дети. Мы понимаем, в стране трудно, но работать мы меньше не стали. Идет оптимизация? Так за счет чего или кого она идет? Что, жилые дома стало проще строить, работы у нас стало меньше, она легче стала? Не за счет совершенствования технологий и процессов, а за счет работников — обычных людей», — говорит рабочий.



