Видеофакт: «тунеядцы» не позволили гомельским телевизионщикам снять про себя пропагандистский сюжет

14-го февраля в Гомеле состоялся первый в Беларуси суд по «тунеядскому» декрету.

Житель областного центра Александр Семенов, получивший из налоговой «письмо счастья», подал иск с требованием признать неправомерным применение по отношению к нему Декрета № 3, поскольку, несмотря на отсутствие работы, оплачивает множество прямых и косвенных налогов.

Процесс, который только начался, подробно освещается в негосударственных средствах массовой информации.

Однако государственные СМИ о столь любопытном юридическом прецеденте молчат, словно воды в рот набрали.

В Сети, тем временем, появилось видео, снятое возле здания суда Центрального района по ул. Пушкина прямо перед началом «тунеядского» процесса.

Тогда, напомним, поддержать Александра Семенова собралось не менее 50-ти гомельчан. Рядом со зданием суда, где, по совместительству, располагается также прокуратура, находится и здание Гомельской телерадиокомпании — местного государственного телевидения.

На видеозаписи, опубликованной на Youtube, видно, что телевизионщики пытались снять свой сюжет о происходящем, однако для съемок выбрали такой ракурс, с которого создавалось бы впечатление, что на суд никто (или почти никто) не пришел.

Возмущенная толпа граждан атакует пропагандистов нелицеприятными возгласами и репликами, в результате чего государственные журналисты вынуждены прервать съемку сюжета и скрыться в здании телевидения.