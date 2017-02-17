В Гомеле студентов и выпускников проконсультируют по вопросам распределения

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  • 17 февраля 2017, 10:49
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В воскресенье, 19 февраля, в Гомеле пройдет семинар-консультация по распределению. Организатор мероприятия — программа «Распределение» Братства организаторов студенческого самоуправления (БОСС).

В программе мероприятия:

основы законодательства о распределении;

актуальные кейсы, реальные истории распределения;

освещение опыта программы в 2015 и 2016 годах;

юридическая консультация.

Мероприятие пройдет в помещение «Цэнтра беларускай мовы» (ул. Кирова, 3, 1 этаж, комната 1-8). Начало в 14:00 Участие бесплатное. Для регистрации необходимо заполнить заявку.

Ознакомиться с отзывами участников предыдущих мероприятий можно по ссылке.

Об организаторах:


Программа «Распределение» уже более трех лет занимается консультацией студентов и выпускников, мониторингом работы института распределения в Беларуси и подготовкой аналитических отчетов.

Места: Гомель (18496)

Метки: Гражданское общество (1551), Афиша (1410)

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Yavid 15-02 - :

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