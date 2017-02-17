Гомельский «Марш нетунеядцев» состоится в воскресенье, вместе с Ярмаркой выходного дня

Гомельский городской исполнительный комитет не разрешил местным демократическим активистам провести массовую акцию «Марш «нетунеядцев» 19-го февраля.

Несмотря на это, Оргкомитет решил все е провести акцию, сообщает Радио «Рацыя». Организаторы ссылаются на конституционное право граждан на мирные собрания.

Активист Объединенной Гражданской Партии Владимир Непомнящих так прокомментировал инициативу.

— Я призываю людей без всяких лозунгов поприсутствовать, просто погулять вокруг танка. Хоть мне подсказывают, что в этот день могут организовать ярмарку. Тем лучше — походим, может, кто-то картошки купит, «белорусских» креветок. Покажем власти, сколько людей недовольны этим декретом, пусть они видят, что нас не десять и не двадцать.

Владимир Непомнящих напоминает, что мероприятие «нетунеядцев» назначено на 12.00 в воскресенье 19-го февраля, на Площади Восстания — «возле танка».

Отметим также, что «ярмарка», про которую вспоминает активист — это, по всей видимости, регулярная «Ярмарка выходного дня»: мероприятие выездной торговли районных производителей потребительских товаров, которое проводится в Гомеле регулярно на Площади Восстания по выходным дням с 4-го февраля этого года.