«Нашел додика айфон китайский продать»: парень продал телефон гомельчанину, но забыл разлогиниться из «ВКонтакте»

Читатель Оnliner.by Роман имел неосторожность купить мобильный телефон у жителя Борисова. Телефон нужен был только для звонков, а потому выбор пал на китайскую копию iPhone на Android. Через интернет нашел подходящий вариант за 100 рублей и предложил отправить его по почте в Гомель.

Только Роман не знал, что продавец этот с запятнанной репутацией уже однажды попадал на страницы Onliner.by.

По имеющейся у Onliner.by информации, этот же персонаж в ноябре 2016 года был героем другой публикации на сайте: именно он на ресурсе Drive2.ru бахвалился продажей минчанке старенького, криво восстановленного Renault Megane Coupe. Тогда на сделке парень чистыми заработал $700. Сейчас же он переквалифицировался на телефоны.

— Конечно, я понимал, что за 100 рублей мегателефон не купишь. Но в личной беседе продавец заверял, что телефон полностью исправен, батарея мощная, а камера четкая, — сетует Роман из Гомеля.

Но на деле оказалось, что камера вовсе отсутствовала, на корпусе обнаружились следы ремонта, а при каждом звонке телефон уходил в перезагрузку. Неужели об этом продавец специально не сказал?





Изучив телефон, Роман обнаружил в браузере незакрытую вкладку из переписки продавца «ВКонтакте» с одним из его друзей. Сомнения в его добропорядочности подтвердились.





Как рассказал Роман, на его звонки борисовчанин больше не отвечает. Мало того, он написал заявление в местную милицию о вымогательстве со стороны покупателя. Следователь уже звонил, говорил, что данный персонаж в городе довольно известен.

Корреспондент Onliner.by позвонил по телефону, который, предположительно, принадлежит продавцу, но собеседник на том конце заявил, что никаких телефонов никогда не продавал.