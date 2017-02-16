В день святого Валентина в Гомеле скрепили свои отношения штампом в паспорте 26 самых влюблённых пар. Торжества проходили не совсем обычно — работники ЗАГСов смогли удивить молодожёнов...

Несмотря на будний день, в Доме гражданских обрядов Гомельского горисполкома 14 февраля зарегистрировали свой союз десять пар. Всем вступившим в брак вручили воздушные букеты и сердечки с пожеланиями крепкой семьи и вечной любви.





В стенах ЗАГСа администрации Советского района для девяти пар был сделан прекрасный подарок — для всех проведена торжественная регистрация брака в прекрасно оформленном зале. Вальс Мендельсона, обмен кольцами и поцелуй любви в праздничной обстановке — молодым о-о-очень понравилось!



Шесть пар влюблённых пришли в ЗАГС администрации Центрального района и... остались под впечатлением. Ведь работники ЗАГСа предварительно упорно потрудились — молодых встречал оригинально украшенный зал, пестрящий яркими сердечками и большой надписью LOVE из бело-красных цветов, которую разместили на блестящих шелковистых тканях в центре зала.





В ЗАГС администрации Новобелицкого района в День всех влюблённых пришла одна-единственная пара, а потому ей было уделено максимум внимания. Валентинка, особые поздравления и добрые напутствия ко всему прочему прилагались!



А вот в отдел ЗАГС администрации Железнодорожного района на 14 февраля заявлений подано не было. Что ж, день всё-таки будний. Субботний же расписан по минутам. Очень много заявлений подано на апрель, июнь, июль. Набирает популярность среда, но только в том случае, если регистрация планируется не торжественная.



Как отмечают работники ЗАГСов, 14 февраля у молодых в почёте. Так молодожёны, вероятно, хотят сказать другу о том, что они навеки влюблены друг в друга. Но в таком случае следует обратить внимание и на День святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Правда, праздник приходится на Петров пост, 8 июля. Но есть в православной традиции и другой день празднования памяти этих святых, который был установлен Священным Синодом в 2012 году. Их память совершается в воскресный день, предшествующий 19 сентября. И если уж придерживаться «символичных» дат, то этот день лучший для создания крепкой семьи в свете любви, считают специалисты.

