На большом гомельском фримаркете сделают бесплатные татуировки и массаж

«Зеленая сеть» организует в тайм-клубе ФЛЭТ бесплатную эко-ярмарку.

Фримаркет — это событие, на котором можно оставить вещи, которые стали вам не нужны. И, соответственно, найти что-то полезное для себя. Цель инициативы — вдохновлять людей на этическое потребление и меньше выбрасывать.

У ярмарки есть простые правила:

— Приносите то, что вам не нужно: одежду, обувь, бижутерию, книги, предметы интерьера и т.д. (предметы личной гигиены оставьте дома).

— Вещи должны быть в хорошем состоянии. Одежда — чистая.

Делиться можно не только предметами гардероба, но и своими талантами. Например, гостей фримаркета ждёт сеанс бесплатного массажа от лицензированного специалиста и по совместительству актера гомельского «Театра открытых» Евгения Поевикова. Харитон Терещенко — бармен, шоумен и ведущий видеоблога «Красный день календаря» — будет делать татуировки в технике «хендпоук».

Массаж, тату, мехенди, парикмахер — это то, что уже точно ждет вас на субботней (25 февраля) эко-ярмарке в тайм-клубе ФЛЭТ. Вы и сами можете поделиться своим мастерством, если такое имеется. Начало в 12:00. Мероприятие продлится до 16:00. Подробности по ссылке.



