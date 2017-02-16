В Гомеле вынесли приговор по уголовному делу о «серых» поставках комплектующих для предприятия «Гомсельмаш». Среди изъятого – даже золотые слитки

В центре громкой криминальной истории о «серых» поставках комплектующих для предприятия «Гомсельмаш» оказались 13 человек

Среди них и двое управленцев филиала этого акционерного общества. Материалы проверок КГБ и финансовой милиции Комитета госконтроля области дали ход расследованию фактов незаконного предпринимательства и должностных преступлений, совершенных этими людьми. Ныне суд первой инстанции вынес обвинительный приговор по делу, которое довольно дорого обошлось предприятию.

Прежде чем в январе 2015 года задержать минчанина и двух управленцев снабженческой службы одного из филиалов «Гомсельмаша», оперативникам пришлось не один месяц проверять эту группу товарищей и накапливать информацию. Действительность оказалась настолько впечатляющей, что и сегодня в управлении Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области называют это дело беспрецедентным для того времени:

— Такая схема незаконного предпринимательства, связанная с крупным предприятием, в которой было задействовано больше десятка человек, в нашей практике еще не встречалась.

Впрочем, сама схема, по словам специалистов, ничего сложного собой не представляла. В ее основе был положен классический принцип «купи — продай». С одной лишь разницей: сделки, приносившие доход вполне конкретным людям, оборачивались серьезными потерями для предприятия, которое в результате хитрых манипуляций отдельно взятых товарищей покупало запчасти по искусственно взвинченным ценам. Условно говоря, что стоило на рынке рубль, «Гомсельмашу» обходилось в 3–5 раз дороже. Зато в карманах участников схемы оседали огромные суммы. Полученный доход превысил 883 тысячи деноминированных рублей, из них «чистыми» около 700 тысяч.

А началось все со встречи столичного предпринимателя М., некогда работавшего на этом заводе, заместителя главного энергетика З. и ведущего инженера снабженческой службы одного из филиалов «Гомсельмаша» Г. Коммерсант, зная изнутри тонкости местного производства, предложил знакомым управленцам покупать по доступной цене за наличные в Украине и России нужные заводу комплектующие. А далее под реквизитами отдельных минских и гомельских фирм легально поставлять запчасти уже по выгодным для себя ценам на предприятие. Перечисленную же за товар оплату обналичивать через лжеструктуры и делить «по-братски». Кстати, «по-братски» подразумевало 15–20 процентов на управленцев, по 3 процента фирмам-«помощницам», остальным распоряжался минчанин, ведавший закупками. В финансовой милиции рассказывают, почему без участия должностных лиц филиала эта схема не смогла бы работать:

— К ним, в снабженческую службу, поступали заявки от всех цехов на электротехническую продукцию: лампочки, транзисторы, диоды, микросхемы... Управленцам — фигурантам дела нужно было сформировать партию закупки, не превышающую по сумме одной тысячи базовых величин. Это давало возможность не проводить тендеры, ограничиваясь лишь объявлением конкурсного предложения, в котором и участвовали подконтрольные фирмы. То есть с точки зрения документации все было безупречно.

За нужными запчастями порой ездили на личных автомобилях. Ведь ничего сложного в таких рейсах не было. Сел в легковушку, прибыл по адресу, загрузил багажник, а уже в Беларуси через знакомую фирму отправил машиной на предприятие. «Гомсельмаш» за поставки рассчитывался регулярно. Проблемы с оплатой появились только в 2014 году. Но и тогда минчанин нашел выход из положения: на сумму долга взял продукцию «Гомсельмаша», которую благополучно продал в России...

Областное управление СК вело расследование больше года, пройдя в итоге все цепочки и собрав доказательства не только незаконного предпринимательства, но и должностных преступлений. К началу суда расклад получился такой: руководители большинства фирм погасили ущерб, и на этом основании были освобождены от уголовной ответственности, часть фигурантов, в том числе и минчанин М., признавший свою вину, попали под амнистию. Перед судом предстали управленцы завода, которым, помимо незаконного предпринимательства, вменялось в вину и злоупотребление служебными полномочиями, что относится к категории тяжких преступлений.

Представитель областной прокуратуры Михаил Забелин поддерживал гособвинение в процессе:

— Заместитель главного энергетика З. признал свою вину, но ведущий инженер снабженческой службы Г. категорически отказался от причастности к этим преступлениям, хотя материалы расследования, показания обвиняемых и свидетелей указывали на то, что каждый из них понимал, что делает и в чем участвует. Достаточно привести электронную переписку между ними, которая исследовалась в суде. В ней они детально обсуждали, какую цену ставить на товар, высчитывали проценты, которые получат...

— Суммы действительно были крупные?

— Во время судебного следствия звучали разные суммы. Так, на предоставлении услуг по легализации поставок и обналичиванию средств фирмы разово «зарабатывали» от 7 до 18 тысяч долларов, должностные лица филиала «Гомсельмаша» по одной из поставок, например, получили сразу 30 тысяч долларов... Квартиры, машины, дачи, килограмм золота в слитках, ювелирные изделия — то, что было арестовано у фигурантов во время следствия по этому уголовному делу.

Суд признал бывших управленцев завода виновными: З. приговорен к 3 годам, а Г. к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Оба лишены права занимать административно-хозяйственные и организационно-распорядительные должности в течение 5 лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Тем временем рассчитываться по незаконным сделкам придется и тем, кто оказался в суде, и амнистированным. Прокуратура области подала иск о возмещении участниками схемы около 700 тысяч рублей, заработанных незаконным путем. Если суд поддержит требования, то в счет погашения ущерба пойдет все арестованное имущество. В том числе и килограмм золота, найденный в одной из квартир участников схемы.

А в то же время

В декабре прошлого года Комитет госбезопасности Беларуси пресек противоправную деятельность должностных лиц ОАО «МТЗ», «МАЗ», «БелАЗ» и «Гомсельмаш». По информации пресс-службы ведомства, установлено, что представители руководства и работники предприятий машиностроительного комплекса за получение незаконных вознаграждений от коммерческих структур обеспечивали продвижение продукции последних. С 2013 года за приемку сырья и комплектующих с элементами брака, выдачу фиктивных заключений по качеству, получение сведений о перспективных разработках им передано взяток на сумму не менее 200 тысяч долларов.