«Сидели до закрытия»: победители конкурса от «СН» провели незабываемый вечер в ресторане «Прованс» (фото)

В день Святого Валентина победители конкурса, организованного «Сильными Новостями» при поддержке ресторана «Прованс», встретились тет-а-тет и провели вместе романтический вечер.





Напомним, в течение 12 дней одинокие парни и девушки загружали свои фотографии, рассказывали о себе и собирали «лайки». Победители, набравшие наибольшее число «лайков», получили шанс познакомиться друг с другом поближе в ресторане «Прованс». Такими счастливчиками стали Влад Пашкевич и Кристина Данилова.





Уже с самого начала героев вечера ждал сюрприз: до ресторана Влад и Кристина добрались на Chevrolet Camaro, который встретил ребят прямо у подъездов. Растопить сердце девушки позволили цветы от мастерской букетов «Флоранс».

— Очень понравился букет цветов, шикарный, — делилась яркими воспоминаниями Кристина.

















Сеть ювелирных магазинов «Славия» также поздравила победителей конкурса и вручила две золотые карты клиента.





Хорошее обслуживание и живая музыка позволили молодым людям узнать друг друга поближе. Как оказалось, общего между Владом и Кристиной немало: они учились не только в одном университете, но и на одном факультете.





















На следующий день после романтического свидания редакция «Сильных Новостей» поинтересовалась у пары впечатлениями от совместно проведенного вечера:

— Вечер был замечательный. Не ожидала, что все так отлично организовано будет. Даже больше, чем хотелось, — восторженно рассказывала Кристина.









К слову, никто из победителей конкурса не исключает дальнейшего общения друг с другом.

— Всё возможно, — дал многообещающий ответ Влад.



