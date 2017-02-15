На жилом участке Ветковской трассы планируют установить ограждение ценой в 150 000 долларов

Поколюбичский сельский исполнительный комитет осуществляет выбор генеральной подрядной организации для строительства объекта «Ограждение из металлопрофиля в населенных пунктах: агрогородок Поколюбичи (по улицам Александровка, Ленина В.И.), поселок Калинино Поколюбичского сельсовета Гомельского района».

За установку ограждения на участке дороги Р-30 длиной около 5 километров предполагается потратить из местного бюджета 289 013 BYN, что по действующему курсу Национального Банка Республики Беларусь составляет более $150 000. Данная сумма эквивалентна 803 сборам на финансирование государственных расходов.



Это не первый дорогостоящий тендер по установке металлических ограждений на загородных трассах. Два года назад установка ограждений в деревне Добрынь Ельского района была оценена и вовсе в $200 000.