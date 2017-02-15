Зрелища без хлеба. Как живут гомельские артисты, которые уволились за своим директором

Три месяца назад в Гомеле случился скандал: после увольнения директора молодежного театра несколько актеров ушли за ней и даже взломали сайт. Теперь они создали частный театр — Team Theatre. Он возник спонтанно, без начального капитала и продуманного бизнес-плана.

Кому и зачем в такое непростое время понадобился сомнительный с точки зрения рентабельности проект, узнали корреспонденты TUT.BY.

Вместо мраморных лестниц, ослепляющих софитов и буфета — выкрашенные в серое стены, самодельный подиум, да стулья в три ряда. Их зрительный зал расположился на верхнем этаже одного из гомельских офисных зданий. В этом театре изначально решили — главное не антураж, а талант и мастерство актеров. Да и, если уж совсем откровенно, нет тут денег на позолоченные канделябры и бархатные портьеры.





Конечно, они хотели, чтобы их театр начинался с вешалки, но получилось — со скандала. Вспоминать об этом здесь не любят. Но в театральной среде до сих пор на слуху конфликт между творческой группой Гомельского городского Молодежного театра и местными чиновниками. Сначала идеологам не понравилась афиша к одной из постановок, затем появились претензии к директору учреждения — Зое Пархомчук (в творческих кругах больше известной под псевдонимом Гарина). Дело дошло до ее увольнения. Вслед за руководителем в знак протеста из театра ушли и пять актеров. Они до сих пор уверены: Зоя была лучшим руководителем, работавшим на износ и в ущерб себе, но местные власти были другого мнения.





— Нам на том собрании много обидных вещей говорили, мы пытались доказать, что все не так и от безысходности пригрозили, что уйдем из театра. Нам ответили: «Идите, на ваше место мы четверых найдем». Когда проработал столько лет, слышать такое как минимум обидно. Мы и пошли. В никуда. Расстроились сильно от этой несправедливости, а на следующий день получаем СМС от Зои: «Ребята, не скисаем! У меня есть план». И уже через месяц появился наш Team Theatre, — рассказывает актриса Алеся Бордухаева-Орел.





Она после 15 лет работы покинула Молодежный вместе с мужем — ведущим актером Андреем Бордухаевым-Орел. Так родители троих детей, остались без зарплаты. На главный вопрос о когда-то сделанном выборе они и сейчас отвечают твердо: «Нет, не жалеем. Ведь если все время бояться — не рискнешь, а, не рискуя, ты не живешь».

Вместе с ними тогда рискнули еще три актера, а позже и звукорежиссер Олег.

— У нас нет пока денег, но, что удивительно, порой даже совсем мало знакомые люди нам помогают. К примеру, аренду этого помещения оплачивает один меценат, другой — поменял нам окна, еще один человек из Лос-Анжелеса прислал деньги на эти стулья. Столько людей в нас верят — мы просто не можем их подвести, — говорит о планах директор Зоя Пархомчук.





В это время худрук Андрей притащил на сцену-подиум какие-то металлические трубки, перед репетицией нужно соорудить декорацию. Теперь актерам приходится все делать самим. За костюмы отвечает женская часть театра. Актрисы признаются, раньше мало кто из них держал в руках иголку, теперь даже освоили швейные машинки.





Свой бизнес-план здесь сформулировали еще в самом начале — нужно много работать и создавать что-то такое, чего нет у конкурентов. И, кажется, у актеров нового театра все получается. Правда, есть обстоятельства, которые сильнее трудолюбия и креатива. К примеру, недавно по никому не понятным причинам был отменен спектакль, который команда Team Theatre собиралась сыграть на одной из городских сцен. Актеры опасаются, что в ближайшее время под угрозой срыва может оказаться и еще один спектакль.

Тем не менее, сдаваться перед трудностями команда нового театра не собирается. Месяц назад здесь открыли студию актерского мастерства для детей и взрослых «Песочница». На март запланирована премьера первой самостоятельной постановки.



