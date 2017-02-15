ДТП с машиной ГАИ в Гомеле: инспектора оштрафовали

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  • 15 февраля 2017, 16:25
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В ГАИ утверждают, что авария в областном центре произошла из-за водителя неустановленной машины, который не пропустил патрульный автомобиль.

Административный протокол был составлен в отношении сотрудника ГАИ, который врезался на служебном автомобиле в легковушку Volkswagen Sharan, в которой кроме водителя и пассажира-женщины находился ребенок, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла накануне около 17:25 на перекрестке улиц Федюнинского и Советской областного центра.

По информации ГАИ, подъезжая к перекрестку, патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками выехал на встречную полосу, но его не пропустила встречная машина.

«Сотрудники ГАИ для предотвращения лобового столкновения были вынуждены перестроиться в попутную полосу, где был совершен наезд на автомобиль Volkswagen Sharan», — сказали в инспекции.

Там также уточнили, что за нарушение ПДД, в отношении сотрудника Госавтоинспекции был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 18.17 КоАП.

Сейчас ГАИ разыскивает машину, которая не пропустила патрульный автомобиль на дороге.

Как ранее сообщали, машины в аварии получили механические повреждения, пассажирка Volkswagen — легкие травмы.

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Yavid 15-02 - :

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